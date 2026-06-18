ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ! ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ
ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତେଲକୋଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଗମୋହନପୁର ଛକଠାରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା।
ବାଂଶପାଳ: ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ତେଲକୋଇ ଥାନା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ୪୯ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତେଲକୋଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଗମୋହନପୁର ଛକଠାରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗରେ ଯାଉଥିବା ପାଇଲଟ୍ ଗାଡ଼ିଟି ଏକ ସ୍ପିଡ୍ ବ୍ରେକର (ଗତିରୋଧକ) ନିକଟରେ ହଠାତ୍ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପଛରେ ଆସୁଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଟି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅଟକି ନପାରି ପାଇଲଟ୍ ଗାଡ଼ିକୁ ପଛପଟୁ ପିଟି ଦେଇଥିଲା।
ତେବେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁର୍ଘଟଣା ବେଳେ କାର୍ର ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ତୁରନ୍ତ ଖୋଲିଯାଇଥିବାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଗାଡ଼ି ମୋଟରକେଡ୍ରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଲିଙ୍ଗ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ରାଜପଥରୁ ଗାଡ଼ି ହଟାଇ ରାସ୍ତା ସାଫ୍ କରିଛି।