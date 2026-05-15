ବସିଲା ବଡ଼ ବୈଠକ, ମିଳିଲା ଆଶ୍ଚସ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଅଛି ତେଲ, ଆତଙ୍କିତ ନହେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ

By Jyotirmayee Das

Oil Crisis: ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ପାଇଁ ଟାଙ୍କିଗୁଡ଼ିକରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି।

ରାଜ୍ୟରେ ୧୩ ଦିନ ପାଇଁ ତେଲ ମହଜୁଦ୍‌ ଅଛି

ବୈଠକ ପରେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ୧୩ ଦିନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ରହିଛି। ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଟାଙ୍କିକୁ ଆସୁଥିବାରୁ ଭିଡ଼ ବଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଭୟଭୀତ ନହୋଇ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ତେଲ କିଣିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟାଙ୍କି ମାଲିକମାନେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ।

IOCL ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

IOCL ର ସିଜିଏମ୍ କମଲ ସିଲ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ତେଲ ଅଛି। ଲୋକେ ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ ନକରି ସାଧାରଣ ଭାବେ ତେଲ କିଣନ୍ତୁ। ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍‌ରେ କୌଣସି ବଡ଼ ବାଧା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି।

ଏହା ଏକ ଜାତୀୟ ସଙ୍କଟ

ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଏକ ଜାତୀୟ ସଙ୍କଟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଥିବା ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଆମଦାନୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଦେଶବାସୀ ଏହି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଏହି ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି।

ଟାଙ୍କିରେ ‘କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର’, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜନଜୀବନ

ସରକାରୀ ଆଶ୍ୱାସନା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିତି ସଂଗୀନ ରହିଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ସମେତ ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ରାଉରକେଲା ଏବଂ ଜୟପୁରର ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅନେକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ‘No Stock’ ବୋର୍ଡ ଝୁଲୁଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ଏପଟ ସେପଟ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି।

ସେପଟେ ରାଜଧାନୀର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ରହିଥିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ତେଲ ନମିଳିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ମୁହାମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।

