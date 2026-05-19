ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଡାକି ସ୍ୱାମୀର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ କାଟି ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ତ୍ରୀ
ପାରିବାରିକ କଳହ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପିତା ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପରେ ପୋଲିସ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ପାରିବାରିକ ହିଂସା ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଦେଇଛି । ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ସୋମବାର ଦିନ ଜଣେ ମହିଳା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବଡ଼ମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳର ଆଲାରା ଗ୍ରାମର ମନୋଜ ମଲ୍ଲିକ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର କରଡ଼ିବନ୍ଧ ଗ୍ରାମରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମନୋଜଙ୍କ ପିତା ବସନ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ମନୋଜଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ରାଉତ ଘରକୁ ଡକାଇଥିଲେ। ପାରିବାରିକ ତିକ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବୋହୂ ତାଙ୍କ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ କାଟି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ବୋଲି ବସନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବଡ଼ମ୍ବା ଥାନାରେ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏବଂ ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ (Post-mortem) ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ଆଠଗଡ଼ ଏସଡିପିଓ (SDPO) ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ମହାନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଘଟଣାରେ ମାମଲା ନମ୍ବର ୧୯୪/୨୦୨୬ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି।
ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମନୋଜ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଦାବି କରିବା ପରେ ଏହି ମାମଲା ଏକ ଜଟିଳ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଏହି ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ସୁଚିନ୍ତିତ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଲେଖାହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ବି ଔପଚାରିକ ଭାବେ ଗିରଫ କରାଯାଇନାହିଁ ଏବଂ ଘଟଣାର କ୍ରମକୁ ପୁନର୍ବାର ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।