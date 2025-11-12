ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଓଡିଶା ଲିଙ୍କ୍, ଲାଲକିଲ୍ଲା ନୁହେଁ ଆତଙ୍କୀ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରେ ଥିଲା ଅଯୋଧ୍ୟା ଓ ବାରାଣସୀ!

ମୁଜାମିଲ୍ ର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲିଙ୍କ୍।

By Subhasmita Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଆତଙ୍କୀଙ୍କର ଥିଲା ଅନ୍ୟ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଟାର୍ଗେଟ୍ ରେ ନଥିଲା ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଗଲା ବିସ୍ଫୋରଣ।

ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ନେଇ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେହିପରି ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ମିଳିିଛି କି ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଲିଙ୍କ୍!

ହଁ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆତଙ୍କୀ ମୁଜାମିଲ୍ ସକିଲର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଅଟକ ଥିବା ଜମାତିଙ୍କୁ ଜେରା ବେଳେ ଏହି ଲିଙ୍କ ଥିବା କଥା ଜଣାପଡିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Miss India: ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେବା ପରେ କେତେ…

କିପରି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବେ ଅନାୟା ବାଙ୍ଗର, ସେ…

ମୁଜାମିଲ୍ ର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲିଙ୍କ ଆସିଥିଲା। ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି କି ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଓଡ଼ିଶା ଲିଙ୍କ୍ ଥାଇପାରେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଜମ୍ମୁ, ହରିୟାଣା, ତାମିଲନାଡୁରେ ବି ରହିଛି ଲିଙ୍କ୍!

ଆଉ ଏକ ଖବର ହେଉଛି କି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନା ନଥିଲା। ବରଂ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରେ ଥିଲା ଅଯୋଧ୍ୟା। ଦିଲ୍ଲୀ ବଦଳରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଓ ବାରାଣସୀକୁ ଥିଲା ଟାର୍ଗେଟ୍!

ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା ଆତଙ୍କୀ ସଙ୍ଗଠନ! ଏହାସହ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ ଆତଙ୍କୀ। ହେଲେ ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା।

You might also like More from author
More Stories

Miss India: ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେବା ପରେ କେତେ…

କିପରି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବେ ଅନାୟା ବାଙ୍ଗର, ସେ…

ଟ୍ରେନରେ କିନ୍ନର ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି କି!…

ଛାତି ଥରିଯିବ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ…ଆସିଲା…

1 of 16,276