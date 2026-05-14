SIR ଫେଜ୍-୩ରେ ଓଡିଶାର ନା, ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ; ଜାଣନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ କି ପ୍ରଭାବ?

SIR ପର୍ଯ୍ୟାୟ III କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR)ର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କମିଶନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୧୬ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ତିନୋଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଜନଗଣନାର ଅଂଶ ଭାବରେ ଚାଲିଥିବା ଗୃହ ତାଲିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ SIR ପର୍ଯ୍ୟାୟ III ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି।

SIR କେଉଁଠି ରହିବ: ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ପଞ୍ଜାବ, ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ୧୬ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ତିନୋଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କମିଶନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅଧିକ ସଠିକ୍ ଏବଂ ତ୍ରୁଟିମୁକ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରାଯିବ।

୩.୯୪ ଲକ୍ଷ ବିଏଲଓ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ: ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, SIR ର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ , ପ୍ରାୟ ୩.୯୪ ଲକ୍ଷ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ (BLO) ଘର ଘର ଯାଇ ୩୬.୭୩ କୋଟି ଭୋଟରଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ୩.୪୨ ଲକ୍ଷ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଏଜେଣ୍ଟ (BLA) ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସହାୟତା କରିବେ। ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କମିଶନ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ BLA ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

‘ବଡବଡ଼ିଆଙ୍କୁ ମାଫ୍, ଆମକୁ ଏଠାରେ..’କ୍ୟାମେରା…

ଦେଶବ୍ୟାପି ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ଓଡିଶା ଆସିବେ…

କମିଶନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖ ବ୍ୟତୀତ ସାରା ଦେଶରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ତିନୋଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ, ବିଶେଷକରି ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକରାଯିବ।

ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୩ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ୫୯ କୋଟି ଭୋଟରଙ୍କ ମତାମତ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ୬.୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ BLO ଏବଂ ୯.୨ ଲକ୍ଷ BLA ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

SIR ପର୍ଯ୍ୟାୟ III କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ଜୁଲାଇ ୧, ୨୦୨୬ ରୁ – ଓଡ଼ିଶା, ମିଜୋରାମ, ସିକିମ ଏବଂ ମଣିପୁର
– ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୬, ୨୦୨୬

୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ରୁ: ଦାଦ୍ରା ଏବଂ ନଗର ହାବେଳୀ-ଦାମନ ଏବଂ ଦିଉ (DNH ଏବଂ DD)
ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ: ୧୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬

୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ରୁ: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ
ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ: ୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬

୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ରୁ: ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼
ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ: ୨୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬

୧ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୬ ରୁ: ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ
ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ: ୧ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୬

୧ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୬ ରୁ: କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମେଘାଳୟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ
ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ: ୭ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୬

୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ ରୁ: ନାଗାଲାଣ୍ଡ
ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶନ: ୨୨ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬

୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ ରୁ: ତ୍ରିପୁରା
ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶନ: ୨୩ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬

You might also like More from author
More Stories

‘ବଡବଡ଼ିଆଙ୍କୁ ମାଫ୍, ଆମକୁ ଏଠାରେ..’କ୍ୟାମେରା…

ଦେଶବ୍ୟାପି ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ଓଡିଶା ଆସିବେ…

ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଚେତାବନୀ…

US-China ନିକଟତର ହେଲେ ଭାରତ ପାଇଁ ବିପଦ ନା…

1 of 24,961