ସିସିଟିଭି ଖୋଲିଲା ବ୍ୟାଙ୍କର ଗୁମର: ଘଣ୍ଟାଏ ଧରି ଜିତୁଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଥିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ!
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଭଉଣୀର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ କବରରୁ କଙ୍କାଳ ବାହାର କରି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବୋହି ନେବା ଭଳି ସ୍ପର୍ଶକାତର ଘଟଣାର ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଠାରୁ ଆରଡିସି (RDC) ସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଆରଡିସି (RDC) ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ର ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ସ୍ଥିତ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ବାସଭବନ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଶାଳ ସିଂ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଉପ-ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉମାଶଙ୍କର ଦଳାଇଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଏହି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି।
ଆରଡିସି ପାଟଣା ସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା, ତାହାର ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଏହି ସ୍ପର୍ଶକାତର ଘଟଣା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେବା ସହ ବ୍ୟାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏଭଳି ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା, ସେ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ନେଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବେ ଛାନଭିନ୍ କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାଟି ପାଟଣା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଲ୍ଲୀପଶି ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି। ଦିଆନାଳୀ ଗ୍ରାମର ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ନିଜ ମୃତ ଭଉଣୀ କଲରା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ କଙ୍କାଳକୁ ଏକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆଣି ବାହାରେ ରଖିଥିଲେ। ଭଉଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଜିତୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ। ଭଉଣୀ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ।
ଓଲଟା ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ (ଭଉଣୀ) ନିଜେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିଲେ ହିଁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜିଦ୍ ଧରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଭଳି ବ୍ୟବହାରରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଜିତୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ପୋତା ଯାଇଥିବା ନିଜ ଭଉଣୀଙ୍କ ଶବକୁ କବରରୁ ଖୋଳି ବାହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ କଙ୍କାଳକୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବୋହି ଆଣିଥିଲେ।
ଆରଡିସି ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅବହେଳା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡୁଛି। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ରେ ଶବ୍ଦ (Audio) ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଉଥିଲା।
ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶ ଓ ହତାଶ ଜଣାପଡୁଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ସେ ଏଭଳି ଏକ ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ।” ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜିତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଆଗରୁ ସେହି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସହଯୋଗ କରିନଥିଲେ।