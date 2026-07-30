ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ମାଟ୍ରିକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ୨୦୨୬ ଫଳାଫଳ

ବୁଧବାର ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (BSE) ପକ୍ଷରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ (ମାଟ୍ରିକ୍) ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ୨୦୨୬ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି।

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (BSE) ବୁଧବାର ଦିନ ମାଟ୍ରିକ୍‌ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ୨୦୨୬ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ନିଜର ରେଜଲ୍ଟ ଅନଲାଇନରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଫିସିଆଲ ରେଜଲ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍‌ orissaresults.nic.in ରେ ଯାଇ ନିଜର ରୋଲ୍‌ ନମ୍ବର ଏବଂ ଜନ୍ମତାରିଖ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍‌ ବ୍ୟତୀତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ SMS ଏବଂ ଡିଜିଲକର୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ।

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମାଟ୍ରିକ୍‌ ପରୀକ୍ଷାରେ ୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡିବା ପାଇଁ…

ରାମଙ୍କ ଅବତାରରେ ରଣବୀର, ରିଲିଜ ଟ୍ରେଲର ଦେଖି…

Uttarakhand Govt.

ଓଡ଼ିଶା ମାଟ୍ରିକ୍‌ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ରେଜଲ୍ଟ ୨୦୨୬ କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ:

  • ପ୍ରଥମେ ଅଧିକାରିକ ୱେବସାଇଟ୍‌ orissaresults.nic.in ଖୋଲନ୍ତୁ।
  • ‘Supplementary Examination Result 2026’ ଲିଙ୍କ୍‌ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ।
  • ନିଜର ରୋଲ୍‌ ନମ୍ବର ଏବଂ ଜନ୍ମତାରିଖ ଦିଅନ୍ତୁ।
  • ଏହା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟ୍ରିକ୍‌ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ରେଜଲ୍ଟ ୨୦୨୬ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ ଦେଖାଯିବ।
  • ରେଜଲ୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ୍‌ କରି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ।

ରେଜଲ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର BSE ଓଡ଼ିଶା ଆଡମିଟ୍‌ କାର୍ଡ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡିବା ପାଇଁ…

ରାମଙ୍କ ଅବତାରରେ ରଣବୀର, ରିଲିଜ ଟ୍ରେଲର ଦେଖି…

CWG ୨୦୨୬ରେ ମହାମୁକାବିଲା, ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ…

ଇରାନ ତେଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆମେରିକାର ଭୀଷଣ…

1 of 29,976