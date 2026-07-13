ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା କୋଭିଡ୍: ଆନ୍ଧ୍ରରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସତର୍କ
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ନିକଟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କଡପା ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ୍-୧୯ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ୪୬ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଏହାଛଡ଼ା, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଜଣଙ୍କଠାରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର : କୋଭିରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏଥିସହିତ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ରାଜ୍ୟ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ପଜିଟିଭ୍ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନଥିବାରୁ ଭୟଭୀତ ନହେବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କଡପା ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ୪୬ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଡାକ୍ତର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୋଭିଡ୍ ମାମଲା କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିୟମିତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଛି, ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ସରକାର ଅଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି।