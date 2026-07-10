ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ସରଗରମ: ଏପ୍ରିଲ-ମେ’ ରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ !
ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଏପ୍ରିଲ-ମେ ମାସରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି
ଓଡିଶା : ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସଚିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ ମେ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ (Special Intensive Revision) ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ।
ଏହା ପରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆରଡିସି (RDC) ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଥିବା କମିଶନଙ୍କ ସଚିବ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୨୧ ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିୟମିତ ବୈଠକ ରଖାଯାଇଛି।
ଏଥର ଅଧିକାରୀମାନେ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୬,୭୯୪ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଥିବା ବେଳେ ୯୧,୯୩୦ଟି ୱାର୍ଡ ବା ବୁଥ୍ ରହିଛି। ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସଠିକତା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ କମିଶନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି।