ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଘୁଞ୍ଚିପାରେ ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗାମୀ ତିନିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଚାଲିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିବିଡ଼ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ (ଏସ୍‌ଆଇଆର୍) କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ (ଏସ୍‌ଇସି) ସଚିବ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସ ସୋମବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜୁଲାଇ ୨୧: ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗାମୀ ତିନିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଚାଲିଥିବା ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ (ଏସ୍‌ଆଇଆର୍) କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ନିର୍ବାଚନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ହୋଇନପାରେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ (ଏସ୍‌ଇସି) ସଚିବ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସ ସୋମବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସ ପରେ ସେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏସ୍‌ଆଇଆର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ହିଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ (ୟୁଏଲ୍‌ବି) ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତ୍ରୁଟିମୁକ୍ତ ଓ ସଠିକ୍ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏହି ସଂଶୋଧନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।

ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଂଶ ଭାବେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ରୁ ନଭେମ୍ବର ୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଭୋଟରଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଜୁଲାଇ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ସର୍ଭେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଦଳରେ ବୁଥ୍‌ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ (ବିଏଲ୍‌ଓ), ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏବଂ ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କ ସଠିକ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ରେଳ ବିଭାଗ ବେଡସିଟ ଚୋରି କରି କୁର୍ତ୍ତା କରି…

ଅଧା ରହିଗଲା ସପନ: ମଝି ଦରିଆରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ

ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ୱାର୍ଡଭିତ୍ତିକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ୧୦ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ନୂଆ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ଭଳି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।

ଏହାସହ ୨୦୨୨ ମସିହାର ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବକେୟା ବିଲ୍‌ ଓ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍‌ର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ବକେୟା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ଏହି ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ବୈଠକରେ ୟୁଏଲ୍‌ବି ନିର୍ବାଚନର ନୋଡାଲ୍ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧିକାରୀ (ଇଆର୍‌ଓ), ସହକାରୀ ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧିକାରୀ (ଏଇଆର୍‌ଓ), ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗଦେଇ ଆଗାମୀ ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

ରେଳ ବିଭାଗ ବେଡସିଟ ଚୋରି କରି କୁର୍ତ୍ତା କରି…

ଅଧା ରହିଗଲା ସପନ: ମଝି ଦରିଆରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ

ଦିଲ୍ଲୀରେ CJP ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବେ ମମତା…

ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲିଲା ପେଡ଼ି: ମାଗଲାରେ…

1 of 29,906