ଭତ୍ତା ଅଭାବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ୧୮ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ହନ୍ତସନ୍ତ !
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ବିଧବା ବୃଦ୍ଧା ସାବିତ୍ରୀ ଦୋରା, ତିନି ମାସ ଧରି ପେନସନ ନ ପାଇବାରୁ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଯୋଗୁଁ ଜୁନ୍ ୧୬ ତାରିଖରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର/ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ତିନି ମାସ ଧରି ପେନସନ ଟଙ୍କା ନ ମିଳିବାରୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ତିନୋଟି ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଭୀର ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟର ପେନସନ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ବଡ଼ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ୧୮ ଲକ୍ଷ ପେନସନଧାରୀ କିଛି ମାସ ହେଲା ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫୁଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ, ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଫୋରମ୍ ଫର ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଏବଂ କ୍ୟାମ୍ପେନ ଫର ସର୍ଭାଇଭାଲ ଆଣ୍ଡ ଡିଗ୍ନିଟି ନାମକ ଏହି ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରି ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଛଡ଼େଇଆପଡ଼ା ଗାଁର ବି. ସାବିତ୍ରୀ ଦୋରାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ଆଧାର କରି ପେନସନ ବଣ୍ଟନରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ୬୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ସାବିତ୍ରୀ ଦୋରା ମାସିକ ୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା ବିଧବା ଭତ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ତିନି ମାସ ଧରି ଭତ୍ତା ନମିଳିବା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସେ ଜୁନ ୧୬ ତାରିଖରେ ବିଷ ପିଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ପେନସନ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅପାରଗତା କୁ ଦର୍ଶାଉଛି। କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଓ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ।
ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଦିନ ମଜୁରି କାମ ଛାଡ଼ିଥିବା ସାବିତ୍ରୀ ଦୋରାଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ପେନସନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ସେ NFSA ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତିମାସ ୫ କିଲୋ ଚାଉଳ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଔଷଧ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପେନସନ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ଥିଲା।
ତଦନ୍ତ ଦଳ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ, ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପେନସନ ଟଙ୍କା ଆସିନଥିଲା। ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମାଧାନ ମିଳିନଥିଲା ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବଡ଼ ପେନସନ ସମସ୍ୟା ସହ ଯୋଡ଼ି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଡିଜିଟାଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର (DBT) ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଗଞ୍ଜାମର ୧.୪୯ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ୧୮ ଲକ୍ଷ ପେନସନଭୋଗୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ।
ସରକାର ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ SNA-SPARSH ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ତ୍ରୁଟି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ବକେୟା ଟଙ୍କା ଦେବାର ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏଭଳି ସମୟରେ ଜରୁରୀ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ଲୋକମାନେ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ଭୋଗିଥିଲେ।
ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଫଳ ହେଲେ ନଗଦ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଘରକୁ ଯାଇ ପେନସନ ଦେବାର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଉ। ଏହା ସହ ବୃଦ୍ଧ, ବିଧବା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ଏକାକୀ ରହୁଥିବା ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ପେନସନ ବିଳମ୍ବ ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରି ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।