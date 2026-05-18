Big Breaking: ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ମେ’ ୨୦ରେ ବାହାରିବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ

ଆସନ୍ତା ୨୦ ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ଓ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ରେଜଲ୍ଟ

By Jyotirmayee Das

CHSE Result: ସାରା ରାଜ୍ୟର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଆସନ୍ତା ୨୦ ତାରିଖରେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (CHSE) ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ । ଏହି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନିଜ ରେଜଲ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଛି।

ଶେଷ ହେଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବୈଷୟିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଫଳାଫଳ ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ, କଳା ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ଏକକାଳୀନ କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ସେନେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।

କେଉଁଠି ଏବଂ କେମିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ନିଜର ମାର୍କ?

ଫଳାଫଳ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଘରେ ବସି ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ତୁରନ୍ତ ମାର୍କସିଟ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ orissaresults.nic.in ଏବଂ chseodisha.nic.in ରେ ଆପଣ ନିଜର ଫଳାଫଳ ଦେଖିପାରିବେ ।

ମାର୍କ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ସହଜ ଉପାୟ:

ପ୍ରଥମେ ସିଏଚଏସଇର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍‌କୁ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ହୋମ୍ ପେଜ୍‌ରେ ଥିବା ‘+2 Result 2026’ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସବ୍‌ମିଟ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ମାର୍କସିଟ୍ ଆସିଯିବ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ।

ୱେବସାଇଟ୍ ବ୍ୟତୀତ ନିଜ ନିଜର ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ସିଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୋବାଇଲ୍ ଏସଏମଏସ (SMS) ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଦେଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

