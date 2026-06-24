ପୋଲିସ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ନାଁରେ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ; କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଦର୍ଶାଇଲେ ଏଏସପି

ଏସ୍‌ଆଇ ପୁହାଣ ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି; ମହିଳା ଆଇଆଇସି ପ୍ରେମଦା ନାୟକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ହଇରାଣ ଓ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଆସୁଛନ୍ତି।

By Manoranjan Sial

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଛି ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ। ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏସ୍‌ଆଇ। ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି। ଏସ୍‌ଆଇ ଏନେଇ ବାଲେଶ୍ୱରର ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

ବରହମ୍‌ପୁର ଥାନାରେ ସବ୍-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର (ଏସଆଇ) ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ମନୋରଞ୍ଜନ ପୁହାଣ। ସେହି ଥାନାରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର-ଇନ୍-ଚାର୍ଜ (ଆଇଆଇସି) ଭାବେ ପ୍ରେମଦା ନାୟକ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଥାନାରେ ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଣିଛନ୍ତି ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ।

ଏସ୍‌ଆଇ ପୁହାଣ ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି; ମହିଳା ଆଇଆଇସି ପ୍ରେମଦା ନାୟକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ହଇରାଣ ଓ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ ସମୟରେ ଆଇଆଇସି ଜାଣିଶୁଣି ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ କାର‌୍ୟ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଟୋଲ ଫି୍‌’…

କ’ଣ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନରେ ଏୟାର ରହିଗଲେ…

ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି; ମୁଁ ସବୁଆଡ଼ୁ ପଇସା ନେଉଥିବା ଆଇଆଇସି ନାୟକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥିଲି। ହେଲେ ସେ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମତେ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କହି ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନର ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଆସୁଛି ବୋଲି ପୁହାଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

ଏସ୍‌ଆଇ ପୁହାଣ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି; ମୁଁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଛି। ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ଆତ୍ମହୁତି ଦେବା ଚେତାବନୀ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏସଡିପିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ମତେ କୁହାଯାଇଛି ଏହି ବିଷୟର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଏସଆଇ ମନୋରଞ୍ଜନ ପୁହାଣ କହିଛନ୍ତି।

ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ଏହି ମାମଲାରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି; ଏସଆଇ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଇଆଇସି ତାଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କିମ୍ବା ତାଗିଦ କରିଥିଲେ। ସେ ଏଭଳି ତାଗିଦ୍‌କୁ ନିର‌୍ୟାତନା କିମ୍ବା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି; ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଗତ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଫଳାଫଳ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ ସମାଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ, ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ। କାରଣ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯଦି ସେ ଏହାକୁ ନିର‌୍ୟାତନା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି।

ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ଏହି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ।

You might also like More from author
More Stories

ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଟୋଲ ଫି୍‌’…

କ’ଣ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନରେ ଏୟାର ରହିଗଲେ…

ରୟାଲ କଲେଜ ଅଫ୍ ସର୍ଜନ୍ସରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା…

ଭାରତ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର: ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ…

1 of 14,388