ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ହାଇ-ଟେକ୍ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି।

By Shiv Sankar Singh

ପୁରୀ:ଜୁନ୍ ୨୯ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏହି ‘ସ୍ନାନଯାତ୍ରା’ରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯୋଗଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ଶ୍ରୀସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୩ ରୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପୁରୀ ଆସିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।

ଉତ୍ସବକୁ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଞ୍ଜ ଆଇଜିପି (IGP) ସତ୍ୟଜିତ ନାଏକ ଏବଂ ପୁରୀ ଏସପି (SP) ପ୍ରତୀକ ସିଂହ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସବିଶେଷ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଭିଡ଼ର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ୭୯ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୁଇକ୍ ଆକ୍ସନ ଟିମ୍ (QAT), ସ୍ନିଫର୍ ଡଗ୍ (ଘ୍ରାଣକାରୀ କୁକୁର), ଛାତ ଉପରୁ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଏବଂ ରିଅଲ-ଟାଇମ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଣ୍ଟର (ICCC) ମାଧ୍ୟମରେ ମନିଟରିଂ କରାଯାଉଛି।

ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯେପରି ସହଜରେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ଯେପରି ଜାମ ନହେବ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍କିଂ ଜୋନ୍, ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଏଣିକି ଆଉ ଫୋନରେ ନୁହେଁ, ସିଧାସଳଖ ଭାରତ ଆସି…

ଥଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି,…

ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଜୁନ୍ ମାସରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ପର୍ବର ବହୁତ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, କାରଣ ଏହାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନବେଦୀରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ବିଶାଳ ପହଣ୍ଡି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଅଣାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ନାନ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ୧୦୮ ଗରା ସୁବାସିତ ପବିତ୍ର ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଓ ସମ୍ମାନିତ କରିବାର ଏକ ପରମ୍ପରା। ସ୍ନାନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗଜାନନ ବେଶ ବା ହାତୀ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଏ, ଯାହା ଗଣେଶଙ୍କ ରୂପକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଏଭଳି ଏକ ବିରଳ ସୁଯୋଗ, ଯେଉଁଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି।

ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ମହାସ୍ନାନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଦିନ ପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନରୁ ଦୂରେଇ ରଖାଯାଏ, ଯାହାକୁ ‘ଅଣସର’ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ସମୟ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଅଣସର ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧୀୟ ତେଲ ‘ଫୁଲୁରୀ ତେଲ’ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପ୍ରକୃତ ବିଗ୍ରହ ବଦଳରେ ପଟ୍ଟିଦିଅଁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଅଣସର ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନବଯୌବନ ରୂପରେ ପୁଣି ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜର ଭବ୍ୟ ରଥରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ବାର୍ଷିକ ଯାତ୍ରାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ, ଯାହା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରଥଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଭକ୍ତମାନେ ପୁରୀକୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ଏଣିକି ଆଉ ଫୋନରେ ନୁହେଁ, ସିଧାସଳଖ ଭାରତ ଆସି…

ଥଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି,…

ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି…

ସିୟା ଗୋୟଲ-ଚେତନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ହେବ କି ଫାଶୀ?…

1 of 29,644