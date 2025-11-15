ବିଜେଡ଼ି ବିଧ୍ଵଂସ…ନବୀନଙ୍କୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି 3B, କିଏ ଏହି କୁଚାକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠି? ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ବାରମ୍ଵାର ହାରୁଛି ବିଜେଡ଼ି…

ବିଜେଡ଼ି ବିଧ୍ଵଂସ…ନବୀନଙ୍କୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି 3B, କିଏ ଏହି କୁଚାକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠି? ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ବାରମ୍ଵାର ହାରୁଛି ବିଜେଡ଼ି…
ବିଜୟ ନୁହେଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା ପରାଜୟର ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ। ଅହଂକାର ଆଗରେ ଛାମୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଯେପରି ପାଣିର ଫୋଟକା । କୁଚକ୍ରୀଗୋଷ୍ଠିଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଫଣ୍ଡା ବିଜେଡି ହାରୁ ପଛେ ଆମ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅହଂକାର ଜିତୁ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୂଆପଡ଼ାରେ ବିଜେଡିର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ତାହା ଦେଖି ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏକଦା ଯେଉଁ ଦଳ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ କରୁଥିଲା ଆଜି ନୂଅପଡାରେ ଏମିତି ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ଦେଖିବ କେବେ କେହି ଆଶା କରିନଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନୁହେଁ ଏବେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଯାଇଛି ବିଜେଡି। ତେବେ ଏହା ପଛ କିଏ ? କିଏ ନବୀନଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମଳିନ କରୁଛି ? କେଉଁ କୁଚକ୍ରି ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହାର କରାଣ ଏବେ ଏହି କଥା ସବୁଠାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ।
ବ୍ରାଣ୍ଡ ଥିଲା ଏବେ ବିଧ୍ଵଂସ ହେଲା :ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟର କେବଳ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ନୁହେଁ ଏହା ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଜନନାୟକର ଦର୍ଜା ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କିଛି ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବିଜେଡି ବିଧ୍ଵଂସ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ।
ଆଉ ଯାହା ଶୁଣାଯାଉଛି ଏହା ପଛରେ କେହି ଅଣଓଡ଼ିଆ ନୁହେଁ ବରଂ 3B ଙ୍କ ଏକ କୁଚକ୍ରି ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଛି। ଆଉ ବିଜେଡିର ପରାଜୟ ଆରମ୍ଭ ଏହି ତିନିଙ୍କ ହାତରୁ ହେଇଛି ।
ସୂଚନା ମୁତାବକ ବିଜେଡି ତାର ପ୍ରଥମ ପରାଜୟ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଥିଲା ଧାମନଗର ଠାରେ। ଯେଉଁଠିଦଳ ତାର ଓଭର କନଫିଡ଼େନ୍ସ ଆଉ ଭୁଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ପାଇଁ ପରାଜୟ ଦେଖିଲା। ରାଜୁ ଦାଶ ବିଜେଡି ଟିକେଟ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ ।ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ନଦେଇ ଅବନ୍ତି ଦାସଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଲା । କହିଲା ଯେ ବିଜେଡି ମା’ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଅଧିକାର ଦିଏ । ବାସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ।
ଦଳରେ ଚାଲୁଥିବା ତୁ ତୁ ମେଁ ମେଁ ପଦାରେ ପଡିଲା ବିଜେଡି ଛାଡିଲେ ରାଜୁ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନରେ ଲଢ଼ିଲେ ପରେ ବିଜେଡି ସେଠି ତାର ପରାଜୟ ଦେଖିଲା । ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ବିଜେଡିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବବି ଦାସ , ଚାନ୍ଦବାଲିର ବିଧାୟକ ପ୍ରବଣ ପ୍ରକାଶ ଦାସ , ଏବଂ ଧର୍ମଶାଳାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜିତୁ ବଳବନ୍ତରାୟ ନିର୍ବାଚନି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ।
ଏହି ୩ ରାଜନେତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଉ ଅଂହଙ୍କାର ପାଇଁ ବିଜେଡି ସେଠି ଧରାଶାୟୀ ହେଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ସେଠି ଶିଖିବା ଦୂର କଥା କଥାକୁ ଛୋଟ ଭାବି ଅଣଦେଖା କରିଲା , ସେହି ଠାରୁ ହିଁ ବିଜେଡି ତାର ପତନ ଦେଖିଥିଲା ।
ନୂଆପଡାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭୁଲ: ଠିକ ଏହି ଭଳି ସବୁ ଆଶା କରୁଥିଲେ ନୂଆପଡାରେ ବିଜେଡି ହୁଏତ ଆଗ ଭଳି ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ଆସନ ଗୋଟିକ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ହୁଏତ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆସନଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ପାରିବ ହେଲେ ପରାଜୟ ପୁଣି ତାଉପରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ।
ଯାହାକୁ ଏବେ ଯାଏ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି । ଏଭଳି କି ବିଜେଡି କର୍ମୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ସହ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ । ଆଗରୁ ଯେଉଁଭଳି ଶ୍ରୀମୟୀ ତାଙ୍କର ଟ୍ୱିଟ ବାଣ ଛାଡୁଥିଲେ ଏବେ ଏଲିନା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି
ଲେଖିଛନ୍ତି ….
ଧାମନଗର ଉପ ନିର୍ବାଚନରୁ ଆରମ୍ଭ BJD ର ପତନ …
କେହି କଲେ ନାହିଁ ମାନସ ମନ୍ଥନ …
ସେହି ନେତା ପୁଣି ନେଲେ ଦାୟିତ୍ଵ
ନୂଆପଡ଼ା ହେଲା ଧ୍ବଂସ ବିଧ୍ବସ୍ତ …
ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଅଣଓଡ଼ିଆର ସବୁ ଦୋଷ?
ସବୁରି ମୂଳରେ କ୍ରୀତଦାସ
ହେ ମହାପ୍ରଭୁ କୋଟିଏ BJD କର୍ମୀଙ୍କୁ ସାହା ହୁଅ
ଏହି କୁଚକ୍ରୀ କୋଟେରି ଗ୍ରୁପ୍ ଭିତରୁ ଦଳକୁ ଉଦ୍ଧାର କର
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ🙏
କୁଚକ୍ରୀ କୋଟେରି ଗ୍ରୁପ୍ ର କୋର ମେମ୍ବର କିଏ : ଏହା ସହିତ ସେ କୁଚକ୍ରୀ କୋଟେରି ଗ୍ରୁପ୍ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । କାରଣ ଏଥର ବିଜେଡି ପାଇଁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ତ ପ୍ରଚାର କରିନଥିଲେ । ବିଜେଡି ନୂଆପଡାରେ ବବି ଦାସଙ୍କୁ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା । କୋମନା ବ୍ଲକରେ ବିଜେଡିର ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଜେଡିର ବିଜୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ବବି ବାବୁ ଏକ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ରହି ସବୁ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ ହେଲେ ଦଳକୁ ବିଜୟ କରାଇବେ କଣ ପରାଜୟର ଭେଟି ଦେଲେ ।
ବିଜେଡି ହାରିବାର ମୂଳ କାରଣ : ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଚାର ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁଠିରେ ବିଜେଡି ଭୁଲ କରିଲା । ନୂଆପଡା ପାଇଁ ବିଜେଡିର ସ୍ଥାନୀୟବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ନଦେଇ ଅତାବିରାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଣିଲେ । ନୂଆପଡା ବିଜେଡି ପାଇଁ ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅବନୀ ଯୋଶୀ ଏବେ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତା ବିଜେଡି କିନ୍ତୁ ନିଜ ଅହଂକାର ପାଇଁ ଧାମନଗରରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଥିଲା ନୂଆପଡାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭୁଲ କଲା ।
ନବୀନଙ୍କୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି 3B :ଏହି ପରାଜୟ ଏକ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ ଏହା ପରେ ବିଜେଡି ଭିତରେ ଅନେକ କନ୍ଦଳ ଆରମ୍ବ ହେଇଯାଇଛି । ଏହାପରେ ଉଭୟ ଯୁବ ଏବଂ ଛାତ୍ର ମାନେ ଦଳ ଭିତରେ ଆଉ ସେହି ଭଳି ଲଢୁଆ ମନୋଭାବ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢିଚାଲିଛି । କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଜେଡି ଯେଉଁ ପରାଜୟ ଦେଖୁଛି , ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ଯେଉଁ ମଳିନ ହେଉଛି ତାହା ପାଇଁ କେବଳ ବିଜେଡିର ଏହି କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠି ( 3B )ଦାୟୀ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଆଉ ଏବେ ଠାରୁ ଯଦି ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ସହକାରେ ନନିଆଯାଏ ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଜେଡି ବିଧ୍ୱଂସ ହେବା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ …