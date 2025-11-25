ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇ ଭାଙ୍ଗୁଛି ବିଜେଡ଼ି…ନବୀନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ, ଦଳ ବଞ୍ଚେଇବା ଛାମୁଙ୍କୁ କଲେ ଅନୁରୋଧ

ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇ ଭାଙ୍ଗୁଛି ବିଜେଡ଼ି…ନବୀନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ, ଦଳ ବଞ୍ଚେଇବା ଛାମୁଙ୍କୁ କଲେ ଅନୁରୋଧ
ବିଜୁଜନତା ଦଳ ଉପସଭାପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଜୁଜନତା ଦଳ ଉପସଭାପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ସେଲର ଉପସଭାପତି ଥିଲେ ଦେବାଶିଷ । ସେ ସିଧାସଳଖ ନବୀନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଦଳରେ ଏହି ପଦବୀର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏହି ପଦବୀରେ ରହିବାକୁ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି ।
ଉକ୍ତ ଚିଠିରେ ଦେବାଶିଷ ଲେଖିଛନ୍ତି…
ବିଜେଡିର ସମ୍ପ୍ରତି ଦଳୀୟ ପୁନର୍ଗଠନରେ, ଆପଣ ମୋତେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସେଲର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ‘ଉପସଭାପତି ପଦବୀ’ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ତାହା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ।
ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଇବା ସହିତ, ଏପରି ପଦବୀ ଅପମାନଜନକ । ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିଅର ପଛରେ ପଥର ଭଳି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଏବେ ଆମ ଦଳର ଚିନ୍ତାଧାରା, ବିଚାରଧାରା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛନ୍ତି ତାହାଠାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଏକ ନୂତନ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।ଦଳରେ ଏହି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ନିରାଶ ଅନୁଭବ କରୁଛି। କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଜେଡିର ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ଏକମାତ୍ର ଆଶା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଆମେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଫେରି ପାଇବୁ।
ଗତ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମର ପରାଜୟ ପରଠାରୁ, ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତି ପରେ ଦଳ କାରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ କିମ୍ବା ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ କାରଣ ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମୀ ଏବଂ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦଳ ବାସ୍ତବତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି।
ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ଏବଂ ପରାଜୟ ସ୍ୱାଭାବିକ। ତଥାପି, ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ହାରିଗଲୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତା, ସେମାନେ କୁହନ୍ତୁ କି ନ କୁହନ୍ତୁ, ୨୦୨୪ ରେ ଆମ ପରାଜୟର କାରଣ ଜାଣନ୍ତି ।
ଦଳ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଦଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି । ଦଳର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।
ଏହାସହିତ ଶେଷରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସେଲର ଉପ-ସଭାପତି ପଦବୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ଅସମର୍ଥ। ମୁଁ ସର୍ବଦା କେବଳ ବିଜେଡିର ଜଣେ କର୍ମୀ ହୋଇ ରହିବି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ବିଜୁ-ନବୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ରହିବି।