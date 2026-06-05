ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଜୁଲାଇରୁ ବସ୍ ଚକା ଜାମ୍!

ବିଭିନ୍ନ ଦାବୀ ନେଇ ଜୁନ ୩୦ ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବସ ମାଲିକ ସଂଘ

By Shiv Sankar Singh

ଓଡ଼ିଶା : ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକମାନେ ଜୁନ୍ ୧୦ ତାରିଖରେ ଡାକିଥିବା ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବନ୍ଦକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଏବଂ ପରିବହନ କମିଶନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକ ପରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୁନ୍ ୧୦ରେ କୌଣସି ବନ୍ଦ କିମ୍ବା ଧର୍ମଘଟ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଜୁନ୍ ୨୯ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଜୁନ୍ ୩୦ ପରେ ବସ୍ ମାଲିକମାନେ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ।

ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (STA) ୧୪ଟି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବସ୍ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସରକାର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ହିଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗତ ଜୁନ୍ ୨, ୨୦୨୬ରେ ବସ୍ ଭଡ଼ା ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ସାଧାରଣ ବସ୍ ଭଡ଼ା କିଲୋମିଟର ପିଛା ୯୦ ପଇସାରୁ ୯୨ ପଇସା, ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବସ୍ ଭଡ଼ା ୯୪ ପଇସାରୁ ୯୬ ପଇସା, ଡିଲକ୍ସ ବସ୍ ଭଡ଼ା ୧.୩୧ ଟଙ୍କାରୁ ୧.୩୫ ଟଙ୍କା, ଏସି ଡିଲକ୍ସ ବସ୍ ଭଡ଼ା ୧.୫୯ ଟଙ୍କାରୁ ୧.୬୩ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସୁପର ଡିଲକ୍ସ ବସ୍ ଭଡ଼ା ୨.୪୭ ଟଙ୍କାରୁ ୨.୫୩ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ତେବେ ଏହି ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ ବସ୍ ମାଲିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇନ୍ଧନ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ବୀମା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ପଡ଼ୁଛି। ସେମାନେ ଅଧିକ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଶୁଳ୍କ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦାବି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

PF ଖାତାରେ ଦେଖାଯାଉନି ସୁଧ, ଚିନ୍ତା…

ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଏସବୁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ,…

You might also like More from author
More Stories

PF ଖାତାରେ ଦେଖାଯାଉନି ସୁଧ, ଚିନ୍ତା…

ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଏସବୁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ,…

ରାଜସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରଥମ ଇବୋଲା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ !

ରେଳ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କାହିଁକି ନଥାଏ ମେଡିକାଲ…

1 of 29,432