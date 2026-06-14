ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସୂଚନା: ଡିଜିଟାଲ୍ ମୋଡ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଫର୍ମ ନଦେଲେ କଟିଯାଇପାରେ ଭୋଟ୍ ଅଧିକାର!
ଘରକୁ ଘର ବୁଲୁଛନ୍ତି BLO: ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନର ବଡ଼ ଅଭିଯାନ
ଭୁବନେଶ୍ୱର : ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଥିବା ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ (SIR) ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧୀନରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ୯୮.୬୫ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଭୋଟର ଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ୨୦୨୬ ଜୁନ୍ ୨୮ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବାର ସମୟ ସୀମା ରହିଥିବା ବେଳେ, ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍, ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଏବେ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ (ଡିଜିଟାଲ୍କରଣ) କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବେଶ୍ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛି।
ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ (BLO) ମାନେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଭୋଟରଙ୍କ ଠାରୁ ଫର୍ମ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ (ତୁରନ୍ତ) ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଅପ୍ଲୋଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ରୁତ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଉପରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ୍ ଫର୍ମର ୨୮.୫୭ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ଫର୍ମର ଡିଜିଟାଲ୍କରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି।
ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ୍ ୩,୨୯,୬୪,୫୦୧ ଟି ଭୋଟର ଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ମୋଟ୍ ଭୋଟରଙ୍କର ୯୮.୬୫ % ପ୍ରତିଶତ। ସେହିପରି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୯୫,୪୧,୯୨୪ ଟି ଫର୍ମର ଡିଜିଟାଲ୍କରଣ (୨୮.୫୭ ପ୍ରତିଶତ) କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ୨୦୨୬ ଜୁନ୍ ୨୮ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ, ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଭୋଟରମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ (BLO) ଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଫର୍ମ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ସହାୟତା ପାଇଁ ମାଗଣା ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ୧୯୫୦ ଦିନରାତି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି।
ଭୋଟରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଟିଭି, ଖବରକାଗଜ, ରେଡିଓ ଏବଂ ସିନେମା ହଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଫର୍ମ ଦାଖଲ ନକଲେ, ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ନାମ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସଠିକ୍ ଏବଂ ସମାବେଶୀ କରି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବିଏଲଓ (BLO) ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି।