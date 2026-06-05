ଜଳୁଛି ଓଡ଼ିଶା: ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମକୁ ନେଇ IMDର ବଡ଼ ସତର୍କତା
ଭୀଷଣ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଜଳୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ତାପମାତ୍ରା (Feels like temperature) ୫୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଓ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଦିନ ଅଢ଼େଇଟା ସୁଦ୍ଧା ତାପମାତ୍ରା ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଆର୍ଦ୍ରତା ୩୮ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିଲା। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଯୋଗୁଁ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ତାପମାତ୍ରା (Heat index) ପ୍ରାୟ ୫୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା।
ଏହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଦିନବେଳା ରାସ୍ତାଘାଟ ଶୂନ୍ଶାନ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଦିନ ୧୨ଟାରୁ ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଧାସଳଖ ଖରାରେ ନ ବାହାରିବାକୁ ଏବଂ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ପାଣି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ‘ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ’ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସହିତ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୫୦ରୁ ୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ କାଳବୈଶାଖୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଏହାଛଡ଼ା ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ ସମେତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ‘ୟେଲୋ ୱାର୍ନିଂ’ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୁଳୁଗୁଳିଆ ରାତି ଅନୁଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ, ଉପକୂଳ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜାରି ରହିବ।