ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ମାମଲା: ପୂର୍ବତନ SCERT ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋଜ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଗିରଫ
ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ରହିବା ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବତନ ଏସସିଇଆରଟି (SCERT) ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋଜ କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗିରଫ କରିଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବତନ ଏସସିଇଆରଟି (SCERT) ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋଜ କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗିରଫ କରିଛି। ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫୫ଟି ନୂତନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ରହିଥିବା ଗୁରୁତର ଭୁଲ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରାୟ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜେରା କରିବା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଓ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS), ୨୦୨୩ର ବିଭିନ୍ନ ଦଫା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କଟକର ଏଲଡି ଜେଏମଏଫସି-୩ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲେ।
କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ, ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ପ୍ରକାଶନରେ ହୋଇଥିବା ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମାମଲାରେ ଏହି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଏନଇପି-୨୦୨୦ (NEP-2020) ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ତଦାରଖ, ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ ଦାୟିତ୍ୱ ତତ୍କାଳୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ମନୋଜ କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା।
ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ସେ ନିଜର ସରକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନରେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକର ତଥ୍ୟ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଭୌଗୋଳିକ, ଅନୁବାଦ ଏବଂ ଚିତ୍ରାତ୍ମକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାଞ୍ଚ ନକରି ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଅପରାଧିକ ଅବହେଳା ସଦୃଶ। ତାଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଥିବା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ଓ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ତହବିଲର ପ୍ରାୟ ୧୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏହା ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି।