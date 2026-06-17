ସରିଲା ଛୁଟି, କାଲିଠୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍କୁଲ
ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିବନି ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଛୁଟି! ତାପମାତ୍ରା କମିବା ପରେ ଜୁନ୍ ୧୮ରୁ ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ୍। ଜାଣନ୍ତୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କଣ ଘୋଷଣା କଲେ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯେ, ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ୧୭ ତାରିଖରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଛୁଟି ଶେଷ ହେବା ପରେ, ଜୁନ୍ ୧୮, ୨୦୨୬ ରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ୍ ପୁଣିଥରେ ଖୋଲିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ଆଗମନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ପାଗ କୋମଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କ ନିୟମିତ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଅନୁକୂଳ ଓ ଆରାମଦାୟକ ହେବ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ୍ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୁଇଟିଯାକ ଠିକ୍ ରହିବ ବୋଲି ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ଯଦି ହଠାତ୍ ପୁଣିଥରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ କିମ୍ବା ଖରାପ ରାସ୍ତାଘାଟ ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଯାତାୟାତରେ କିଛି ବିପଦ ଦେଖାଦିଏ, ତେବେ ବିଭାଗ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ସ୍କୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଖୋଲିବା ଏବଂ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥାଇ ନିୟମିତ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବୋର୍ଡ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।