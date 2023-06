ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ଟି୨୦ କ୍ରିକେଟ ଲିଗ୍‌ ୨୦୨୩ କଟକ ସ୍ଥିତ ଡ୍ରିମ୍ସ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଲିଗ୍‌ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚରେ ଦୁଇଟି ଶତକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଚିତାସ୍‌ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଲାୟନ୍ସ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଗୋବିନ୍ଦ ପୋଦ୍ଦାର ଓ ଗୌରବ ଚୌଧାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ଶତକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚରେ ପୂର୍ବତନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଭେଙ୍କଟପତି ରାଜୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଓଡ଼ିଶା ଲାୟନ୍ସ ୫୦ ରନ୍‌ରେ ଓଡ଼ିଶା ଟାଇଗର୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଟସ୍‌ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଲାୟନ୍ସ ୨୦ ଓଭରରେ ୩ ଉଇକେଟ ହରାଇ ୧୫୮ ରନ୍‌ କରିଥିଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ୪୮, ଅମିନ୍‌ ଖାନ୍‌ ୩୯* ଓ ରଞ୍ଜିତ ସିଂ ୩୬ ରନ୍‌ କରିଥିଲେ। ଟାଇଗର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ କେ.ପଟେଲ ୨ ଓ ସୁମିତ ମହାରଣା ଗୋଟିଏ ଉଇକେଟ ନେଇଥିଲେ। ଜବାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଟାଗର୍ସ ୧୯.୨ ଓଭରରେ ୧୦୮ ରନ୍‌ରେ ଅଲଆଉଟ ହୋଇଥିଲା। ବି. ଶିବା ଓ ଓମ୍‌ ଟି. ମୁଣ୍ଡେ ୨୨ ରନ୍‌ ଲେଖାଏ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଲାୟନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦୀପ୍‌ ପ୍ରଧାନ ୩ଟି ଓ ରୀତେଶ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ୨ଟି ଉଇକେଟ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟର୍‌ ଅଫ୍‌ ଦ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।

ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ଓଡ଼ିଶା ଜାଗୁଆର୍ସକୁ ୩ ଉଇକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଚିତାସ୍‌। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଜାଗୁଆର୍ସ ୫ ଉଇକେଟରେ ୧୮୮ ରନ୍‌ କରିଥିଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ପୋଦ୍ଦାର ୫୪ ବଲ୍‌ରୁ ୧୨୦ ରନ୍‌ କରିଥିବା ବେଳେ ହର୍ଷିତ ରାଠୋଡ୍‌ ଓ ଶୁଭମ ନାୟକ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏ ଉଇକେଟ ନେଇଥିଲେ। ଜବାବରେ ଗୌରବ ଚୌଧାରୀଙ୍କ ୬୨ ବଲ ୧୧୦ ରନ୍‌ ବଳରେ ୪ ବଲ୍‌ ବାକି ଥାଇ ୭ ଉଇକେଟ ହରାଇ ଚିତାସ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଜିତି ନେଇଥିଲେ। ଜାଗୁଆର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ପପ୍ପୁ ରୟ ୩ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟ ରାଉତ ୨ ଉଇକେଟ ନେଇଥିଲେ। ଗୌରବଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍‌ ଦ ମ୍ୟାଚ ଘୋଷଣା କରା ଯାଇଥିଲା।

