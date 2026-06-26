ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ମାଳ ମାଳ ଭୁଲ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା
ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ମାଳ ମାଳ ଭୁଲ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Textbook Controversy: ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି । ସମସ୍ତ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବହି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ବଦଳରେ ସଂଶୋଧିତ ବହି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
‘ଟାଇମ୍ସ ହେଲଥ୍ ଆଇକନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ୨୦୨୬’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଗମ୍ଭୀରତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବହିଗୁଡ଼ିକରେ ଅସ୍ବାଭାବିକ ଭାବେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭୁଲ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ମୁଦ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ । ସରକାରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ।”
୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଏହି ତ୍ରୁଟି ପଛରେ ଥିବା କାରଣ ଏବଂ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାର ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସେ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ସମୟସୀମାକୁ ୧୫ ଦିନରୁ ୭ ଦିନକୁ କମାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ସରିଥିବା ବହିଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି । ନୂଆ ଏବଂ ସଂଶୋଧିତ ବହି ମୁଦ୍ରଣ କରାଯାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ତଦନ୍ତରୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ, ତେବେ ସଂଶୋଧିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମୁଦ୍ରଣର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯିବ । ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ବିବାଦ ଅଭିଭାବକ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାବିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଲଟା ଉତ୍ତର
ଅନ୍ୟପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଉପରେ ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରି କହିଛନ୍ତି, “ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତରେ ହିଁ ସମ୍ପାଦନା ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା । ସେ ନିଜେ ବାହାର କରନ୍ତୁ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଫସାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ହାତରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ବି ସେ ନିଜେ କରିପାରିବେ ।” ଏଥିସହିତ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ଚାଲି ନଜାଣି ବାଟର ଦୋଷ’ କହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ।