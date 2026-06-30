ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ କୋଟିପତି ବାବୁ; ମିଳିଲାଣି ମାଳ ମାଳ ପ୍ଲଟ୍ ଓ ଫ୍ଲାଟ୍
ଭିମ୍ସାର ଷ୍ଟୁଆର୍ଡ ଅଶ୍ୱିନୀ ମେହେରଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଅ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା
ସମ୍ବଲପୁର: ବୁର୍ଲା ଭିମ୍ସାର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ବେଳା ଭଲ ନାହିଁ। ଆଜି ତାଙ୍କ ଘରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ପାଖରୁ ୩ଟି କୋଠା, ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋରେଜ ହଲ, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବରଗଡ଼ରୁ ୧୦ଟି ପ୍ଲଟ, ନଗଦ ୧୯.୭୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଗୋଟିଏ ହାଇୱା ଟ୍ରକ, ୨ଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର, ୧ଟି ଚାରି ଚକିଆ, ୩ଟି ଦୁଇ ଚକିଆ ଆଦି ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହୋଇଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି।
ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭିମ୍ସାର ଷ୍ଟୁଆର୍ଡ ଅଶ୍ୱିନୀ ମେହେରଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଅ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କର ୫ଟି ଠିକଣାରେ ଏକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଚଢ଼ାଉରେ ୫ ଜଣ ଡିଏସପି, ୫ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ୩ ଜଣ ଏଏସଆଇ ଓ ଅନ୍ୟ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।
ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍ପେଶାଲ ଜଜ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ଏହି ଚଢ଼ଉ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।
ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ; ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ଠୁଅ ଅଭିଯୋଗରେ ବାରମ୍ବାର ଚଢ଼ାଉ ହେଉଛି। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ କେହିନା କେହି ଗିରଫ ହେଉଛନ୍ତି। ଲାଞ୍ଚ ନନେବା ପାଇଁ ତାଗିଦ କରାଯାଉଛି। ତଥାପି ଲୋଭି ବାବୁମାନେ ସୁଧୁରୁନାହାନ୍ତି। ଲାଞ୍ଚ ନେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧରାପଡ଼ି ଜେଲ ଯାଉଛନ୍ତି।