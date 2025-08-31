24 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଘାଇଲା ହେବ ଓଡ଼ିଶା, ଏହିଦିନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ୟଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି….

24 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଘାଇଲା ହେବ ଓଡ଼ିଶା, ଏହିଦିନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ୟଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି….
ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ୟେଲୋ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସାମାନ୍ୟ ଓ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ଘଡଘଡି ଓ ପବନର ବେଗ 30ରୁ 40 କିମି ରହିବ । ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ରାୟଗଡା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ 7ସେମିରୁ 11 ସେମି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ରାଜ୍ଯରେ ଆହୁରି 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା । କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର 20 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର । ସେହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୋଳ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଦେବଗଡ, ସୁନ୍ଦରଗଡ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଯାଜପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା, ଓ ବରଗଡ । ବର୍ଷା ସମୟରେ ପବନର ବେଗ 30ରୁ 40 କିମି ରହିବ । ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ 20 ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି।
ରବିବାର 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ:
ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ୟେଲୋ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସାମାନ୍ୟ ଓ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ଘଡଘଡି ଓ ପବନର ବେଗ 30ରୁ 40 କିମି ରହିବ । ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ରାୟଗଡା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ 7ସେମିରୁ 11 ସେମି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।
Warning over the State.
Day-1 : Thunderstorm/Lightning & Gusty Surface Wind warning.
Day-2 to Day-5 : Heavy Rainfall, Thunderstorm/Lightning & Gusty Surface Wind warning. Day-6 & Day-7 : No Warning. #thunderstorm #Odisha #heavyrain #WeatherUpdate pic.twitter.com/TB62xdNNxm
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) August 30, 2025
ପଢ଼ନ୍ତୁ ଅଧିକ ଖବର…ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ ଜାହ୍ନବୀ କହିଲେ କାହାକୁ କରିବେ ବିବାହ? ‘3 ଛୁଆ ସହ ତିରୁପତିରେ ରହିବି, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଜପିବି…’
ସୋମବାର 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା କାଚିବ:
ସେହିପରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସୁନ୍ଦରଗଡ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, କୋରାପୁଟ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ । ଏଥି ସହ ପବନର ବେଗ 30ରୁ 40 କିମି ରହିବ ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ରାଜ୍ୟକୁ ୟେଲୋ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି । ନୟାଗଡ, ଗଞ୍ଜାମ, ସୁନ୍ଦରଗଡ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଓ ବାକି ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) August 30, 2025
ପଢ଼ନ୍ତୁ ଅଧିକ ଖବର…Big Breaking: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭେଟି, 7 ଏନଏସି ହେଲା ମ୍ଯୁନିସିପାଲିଟି, 16 ନୂଆ ଏନଏସି ଘୋଷଣା…
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4ରୁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ:
ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖରୁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି । ପାଗ ପୁରା ସୁଖିଲା ରହିବ । କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ ।