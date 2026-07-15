ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅପାର କୃପା, ୧୦ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଅର ଡାକ ଶୁଣିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, ରଥଯାତ୍ରାରେ ହଜିଲା ମା’ର ହେବ ବାହୁଡ଼ା
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅପାର କୃପା, ୧୦ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଅର ଡାକ ଶୁଣିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: କୁହନ୍ତି ରଖେ ହରି ତ ମାରେ କିଏ.. ଆମ କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମଉଡ଼ମଣୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ବି କିଏ କେମିତି ପାସୋରି ଦେବ । ସିଏ କଳାକୁ ଧଳା କରନ୍ତି ଆଉ ଦିନକୁ ରାତି । କେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଵୟଂ ଆସି ଭକ୍ତ ହାତରୁ ନଡ଼ିଆ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ଆସି ଭକ୍ତ ଆଖିରୁ ଲୁହ ନିଜେ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତି । ନିକଟରେ ଜଣେ ଭକ୍ତର ଗୁହାରୀରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ମରଣ ମୁହଁରୁ କୁନି ପୁଅର ଜୀବନ ଫେରାଇଥିଲା ପରା ଜଗା.. ଏବେ ପୁଣି ଆମ କାଳିଆର ଚମତ୍କାର ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ ପକେଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବେଳା ବେହେରାଙ୍କ କାହାଣୀ ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ଦୀର୍ଘ ୧୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପରିବାରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପରେ, ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ପୁଣିଥରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ବିତାଇବା ପରେ ସେ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ନିଜ ପରିବାର ନିକଟକୁ ଫେରିବେ ।
ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯାଇ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ନିଖୋଜ: ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ୭୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କା ବେଳା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ । ବେଳା ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରି ନିଜର ତିନି ପୁଅଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିଥିଲେ । ପୁଅମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ ଏବଂ ସେ ନିଜ ସାନ ପୁଅ ଓ ନାତିନାତୁଣୀଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ଏହି ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସାୟ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ ।
ସେହି ଫୁଲ ଖୋଜିବା ଚକ୍କରରେ ସେ ସେଦିନ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ପାଇନଥିଲେ । ସେ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେମିତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁର୍ଶିଦାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାହା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ । ସେଠାରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ‘ତୋକିଆ ସିଟିଜେନ୍ ହୋମ୍’ କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଭାଷା ସାଜିଥିଲା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ: ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ଯେ ବେଳା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷା ଜାଣି ନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜ ଘରର ଠିକଣା ମଧ୍ୟ କହିପାରୁ ନଥିଲେ । ନିକଟରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅର୍ପିତା ଲାହିଡ଼ି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରେଡିଓ କ୍ଲବ୍ (WBRC – ଆମେଚର୍ ରେଡିଓ ଅପରେଟର୍ସ ସଂଗଠନ) ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
WBRC ର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅମ୍ବରୀଶ ନାଗ ବିଶ୍ୱାସ କହିଛନ୍ତି, “ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବେଳାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଖୋଜିବାରେ ଆମେ ସଫଳ ହେଲୁ । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ କେଶବଙ୍କ ସହ ଭିଡିଓ କଲ୍ରେ କଥା କରାଇଲୁ, ଦୁହେଁ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ ।”
ମା’ ହଜିବା ପରେ ପୁରୀ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ପରିବାର: ପୁଅ କେଶବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମା’ ବେଳା ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖାଇବାକୁ ନେଉଥିଲେ । ମାତ୍ର ସେ ନିଖୋଜ ହେବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁରୀ ଯିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ । ସେମାନେ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମା’କୁ ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅ କେଶବ ନିଜ ମା’କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଯାଇଛନ୍ତି । ମା’ ବେଳା ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁରୀ ଯାଇ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ଅଛନ୍ତି । WBRC ସେକ୍ରେଟେରୀ କହିଛନ୍ତି, “ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ମା’ର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଆଉ କିଛି ହୋଇନପାରେ ।”