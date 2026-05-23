ସିଙ୍ଗଲ୍-ୱିଣ୍ଡୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ କାଗଜରେ ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉ: ସୋଫିଆ ଫିରଦୋସ୍
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଲାଇଭ୍ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ‘ଦ ଭଏସ୍: କନ୍କ୍ଲେଭ୍ ଅଫ୍ ଆଇଡିଆଜ୍’ରେ ରାଜ୍ୟର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଏକ ମନ୍ଥନ କରାଯାଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଦିଲ୍ଲୀପ ବିଷୋୟୀଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସେସନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ ସେତେଟା ଅଧିକ ନୁହେଁ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଲାଇଭ୍ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ‘ଦ ଭଏସ୍: କନ୍କ୍ଲେଭ୍ ଅଫ୍ ଆଇଡିଆଜ୍’ରେ “ଓଡ଼ିଶାରେ କର୍ପୋରେଟ୍ ପୁଞ୍ଜି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟର ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା” ବିଷୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ରାଜ୍ୟର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପରିବେଶ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଦିଲ୍ଲୀପ ବିଷୋୟୀ ଏହି ଆଲୋଚନାର ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ୭.୭ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପୋରେଟ୍ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର ୧୫% କେବଳ ଉତ୍ପାଦନ (ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ) କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇଛି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ କର୍ପୋରେଟ୍ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅପେକ୍ଷା ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସହ ହୋଇଥିବା ୭୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବାସ୍ତବରେ କେତେଦୂର ସାକାର ହେବ।
ଉତ୍କଳ ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡଃ ପ୍ରବୋଧ ମହାନ୍ତି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ‘ଷ୍ଟିଲ୍ ରାଜଧାନୀ’ ହେବା ସହ ଆଲୁମିନିୟମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବ। ସେ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ଚିପ୍ସ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଭଳି ନୂଆ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ (MSME) ପାଇଁ ଋଣ ସୁବିଧା ଏବଂ ଏଆଇ (AI) ଭଳି ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆପଣାଇବାରେ ଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପୁଲକିତ ଗୋଏଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରତିଭା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସହଜତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଆଇ ଭଳି ଭବିଷ୍ୟତର ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆଇଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗବେଷଣା (R&D) ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ନୂତନତ୍ୱ ଆଣିବା ଜରୁରୀ।
ବିଧାୟିକା ତଥା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସୋଫିଆ ଫିରଦୋସ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ସିଙ୍ଗଲ୍-ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ କାଗଜରେ ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଶାସନିକ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ନିବେଶକମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଦରକାର। ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜି ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଉଚିତ, ସେମାନଙ୍କୁ କେବେହେଲେ ଅଣଦେଖା କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଛଡ଼ା, ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏସ୍.ଏନ୍. ମିଲେନିୟମ୍ ସଂଯୋଗୀକରଣ (connectivity) ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ମତ ରଖିଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାର ନିଷ୍କର୍ସ ଏହା ଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ।