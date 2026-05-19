ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ‘ବି କରିଡର’: ସବୁଜିମା ଓ ଜୈବବିବିଧତା ବଢ଼ାଇବ NHAI

ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ମାସରେ ମୌସୁମୀ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ (NHAI) ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ 'ବି କରିଡର' (ମହୁମାଛି କରିଡର) ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ।

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୂତନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ପ୍ରାୟ ୨୦,୦୦୦ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଯିବ। ଏହି ଗ୍ରୀନ ବେଲ୍ଟ ବା ସବୁଜ ବଳୟ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିମ, କରଞ୍ଜ, ଅର୍ଜୁନ, କଦମ୍ବ, ଜାମୁ, ତେନ୍ତୁଳି ଏବଂ କାଞ୍ଚନ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉପକାରୀ ଗଛ ଲଗାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ଷସାରା ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଫୁଲ ଫୁଟି ରହିବ। ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମହୁମାଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରାଗସଙ୍ଗମକାରୀ କୀଟପତଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ।

ଏହି ‘ବି କରିଡର’ (ମହୁମାଛି କରିଡର)ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜୈବବିବିଧତାର ବିକାଶ କରିବା, ମହୁମାଛି ବଂଶର ସଂରକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଏବଂ ଆମ ରାଜପଥଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବା। ଏହା ସହିତ ଏହି ବ୍ୟାପକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଭିଯାନ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଅଧିକ ସବୁଜ ଓ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବ।

