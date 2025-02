ଋଷିକୂଲ୍ୟା ବେଳାଭୂମିରେ ରେକର୍ଡ ଅଣ୍ଡାଦାନ କଲେ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ, ୭,୦୦,୦୦୦ ଟପିଲା ସଂଖ୍ୟା 

ଗଞ୍ଜାମ: ଗତ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଋଷିକୂଲ୍ୟା ବେଳାଭୂମିରେ ୭,୦୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ କଇଁଛ ଆସିଛନ୍ତି। ଯାହା ଏକ ରେକର୍ଡ ଅଣ୍ଡାଦାନ ସ୍ଥାନ କରିଛି। ଏହି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାକୁ ୬୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, ଯାହା ଗହୀରମଥା ଏବଂ ଭିତରକନିକା ପରି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଋଷିକୂଲ୍ୟାକୁ ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କରିଛି।

ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ସଫଳତାକୁ ଓଡ଼ିଶା ବନ ବିଭାଗର ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଉପକୂଳ ପବନ ଏବଂ ବର୍ଷାଜନିତ କଠିନତାରୁ ମୁକ୍ତ ଅସାଧାରଣ ନରମ ବାଲିର ମିଶ୍ରଣ ବସା ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ବର୍ଷ, ଏହି ପରିବେଶକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଉପକୂଳରୁ ୨୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଛ ଧରିବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି।

Few photos from Mass Nesting of Olive Ridley Turtles at Rushikulya River Rookery @ForestDeptt @PCCFWL_Odisha @pccfodisha @Ganjam_Admin pic.twitter.com/X4x4XZk5FN

— Divisional Forest Officer Berhampur (@dfobhmpr) February 19, 2025