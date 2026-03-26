ଗୁରୁବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏହି ୨ଟି ଜିନିଷ, କେବେ ପାଖ ମାଡ଼ିବନି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ!

ଗୁରୁବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛର କରନ୍ତୁ ଏହି ବିଶେଷ ପୂଜା।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗୁରୁବାର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ଏହି ଦିନ ପୂଜା ଏବଂ ଉପବାସ ଉପଯୁକ୍ତ ରୀତିନୀତି ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ, ବିଶେଷକରି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରୂପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ।

ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୂଜା ଏବଂ ଉପବାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଧାର୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପବିତ୍ର ତୁଳସୀ ଗଛର ପୂଜାକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।

ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁଳସୀ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ତୁଳସୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ; ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ‘ହରିପ୍ରିୟା’ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ପୂଜା ହେଉଥିବା ଯେକୌଣସି ଘରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ କୃପା ଏପରି ପରିବାରରେ ସର୍ବଦା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ପୂଜା ସମୟରେ, ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ଏବଂ କିଛି ବିଶେଷ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା।

ମାତା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ:

ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୂଜା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ସାତଟି ଗୋଟା ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଲାଲ ଚୁନାରୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଥାଏ, ଯିଏ ଧନର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଘରର ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ପରିବେଶ ସର୍ବଦା ବିରାଜମାନ ହୁଏ।

ଗୁରୁବାର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପଚାର:

ଗୁରୁବାର ସକାଳେ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ କଦଳୀ ଗଛର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ପରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁନର୍ବାର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତା’ପରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ସମ୍ମୁଖରେ ଘିଅ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ।

‘ଓମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ ହ୍ରୀମ୍ କ୍ଲୀମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ’ ମନ୍ତ୍ର ୧୦୮ ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ସମୟରେ, ଗଛରେ ୫ କିମ୍ବା ୭ଟି ହଳଦିଆ କାଉରି କାଠି ରଖନ୍ତୁ। ପରଦିନ ସକାଳେ, ତୁଳସୀ ଗଛର ପୂଜା କରିବା ପର, ସମସ୍ତ କାଉରି କାଠି ବାହାର କରନ୍ତୁ।

ଏହା ପରେ, ସମସ୍ତ କାଉଡି କାଠି ଏକ ଲାଲ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ କପଡାରେ ବାନ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ଧନ ରଖିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ପ୍ରତିକାରଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୁଏ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୁଏ।

