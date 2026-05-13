ଅଫିସରେ କାମ କରୁ କରୁ ହୋଇଯାଉଛି ପ୍ରେମ, ୬୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଜ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଜୀବନସାଥୀ

ଅଫିସ୍‌ରେ ବଢୁଛି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ! ୪୩% ଲୋକ ଅଫିସ୍ ରୋମାନ୍ସ ପରେ କରିଛନ୍ତି ବିବାହ

By Jyotirmayee Das

Office Romance: ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ସର୍ବାଧିକ ସମୟ ଅଫିସରେ ହିଁ କଟିଥାଏ। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ଏକାଠି କାମ କରୁ କରୁ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ଗଭୀର ହୁଏ ଏବଂ ପରେ ଏହା ପ୍ରେମର ରୂପ ନିଏ। ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସ କେବଳ କାମ କରିବା ସ୍ଥାନ ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଜୀବନସାଥୀ ଖୋଜିବାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛି।

କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ କରନ୍ତି ଅଫିସ ରୋମାନ୍ସ?

‘ଫୋର୍ବସ’ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ ୬୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଜ ଜୀବନରେ କେବେ ନା କେବେ ଅଫିସ ରୋମାନ୍ସର ଅଂଶବିଶେଷ ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ସର୍ଭେରେ ସାମିଲ ଥିବା ୪୩ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଅଫିସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିବାହର ରୂପ ନେଇଛି।

କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଏହି ଭାବ ପ୍ରବଣତା?

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ । ପ୍ରାୟ ୬୫ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତିଦିନ ଏକାଠି କାମ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ଅନ୍ୟଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ୬୧ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁସାରେ, କାମର ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ଅଫିସ ବାହାରେ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଏ। ସହକର୍ମୀମାନେ ପରସ୍ପରର ପ୍ରଫେସନାଲ ଚାପ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ରୁଟିନ୍‌କୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ବ୍ରେକଅପ୍‌ର ଭୟ

ଅଫିସ ରୋମାନ୍ସ ଯେତିକି ରୋମାଞ୍ଚକର, ଏଥିରେ ସେତିକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ । ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ, ଅଫିସ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ରେକଅପ୍‌ର ଭୟ ୧୭ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଥାଏ। କାରଣ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସହ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ୫୪ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ମାନିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଫିସ ରିଲେସନସିପ୍ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ କାମ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମୟକୁ ଅଲଗା ରଖିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ।

୫୨ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବଦଳିଯାଏ ଏବଂ ଅଫିସରେ ‘ଗସିପ୍’ ବା ଆଲୋଚନା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏତେ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅଫିସରେ ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର କର୍ପୋରେଟ୍ ଦୁନିଆରେ ଏକ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି।

