ଲୋଭ ଗଲାନି… ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୌତୁକ ଦେଇ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ବି ନିର୍ଯାତନା ଦେବାରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ
ଲୋଭୀ ଶାଶୁ ଶ୍ବଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା ନବବଧୂର ଜୀବନ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କୁହାଯାଏ ଯେ ଏବେ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ । ମନେହୁଏ ଯଦି ଝିଅ ପାଠପଢ଼ି ସକ୍ଷମ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ପୁରୁଣା ସମୟର ଶିକୁଳିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ । ସେ ଏକ ମୁକ୍ତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ। କିନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯାହା ହୃଦୟକୁ ଥରାଇ ଦିଏ ।
ଦକ୍ଷିଣ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ସୁଦ୍ଦାଗୁଣ୍ଟେପାଲ୍ୟାର ସମାନ ଘଟଣା। ଏଠାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଜଣେ ୨୭ ବର୍ଷୀୟ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ମୃତଦେହ ତାଙ୍କ ଘରେ ଫାଶୀରେ ଝୁଲୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଛି । ତାଙ୍କ ବାପାମାଆ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ନିର୍ଯାତନା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ।
ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ- ଶିଳ୍ପା ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବୀଣଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ସେ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ବର୍ଷ ଛଅ ମାସର ଏକ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଶିଳ୍ପା ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ସ୍ନାତକ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇନଫୋସିସରେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବରେ କାମ କରିଥିଲେ । ପ୍ରବୀଣ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ ଏବଂ ଓରାକେଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିବାହର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଚାକିରି ଛାଡି ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଯୌତୁକ ଭାବରେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା- ଶିଳ୍ପାଙ୍କ ବାପାମାଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ବିବାହ ସମୟରେ ପ୍ରବୀଣଙ୍କ ପରିବାର 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ, 150 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଏହି ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ବିବାହ ପରେ ଶିଳ୍ପାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷପତ୍ର ଦାବି କରିଥିଲେ । ପରିବାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯୌତୁକକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ୍ ଏବଂ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଯୋଗୁଁ ଶିଳ୍ପା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ।