ହେ ପ୍ରଭୁ! ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରୁ କାହିଁକି ହଠାତ୍ ଡେଇଁ ପଡିଲେ ଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ମୃତ୍ୟୁକୁ…
ଏହି ଘଟଣା ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ‘ରାଗିଣୀ ଏମଏମଏସ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍’ ଏବଂ ‘ପ୍ୟାର କା ପଞ୍ଚନାମା’ରେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତ୍ରୀ କରିଶ୍ମା ଶର୍ମା ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରୁ ଡେଇଁ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ତଦାରଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ଘଟଣା ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି।
ଏହି ଘଟଣା ସେତେବେଳେ ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚଗେଟ୍ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଶର୍ମା ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଘଟଣାର ବିବରଣୀ ସେୟାର କରି ତାଙ୍କ ଅନୁସରଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ।
ଶର୍ମାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ସେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଡେଇଁବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ପଡ଼ି ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଅଭିନେତା ଏହି ଘଟଣାଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଶର୍ମା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି: “ଗତକାଲି, ଚର୍ଚ୍ଚଗେଟରେ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ, ମୁଁ ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧି ଟ୍ରେନ୍ ଧରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି। ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଢ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଏହାର ଗତି ବଢ଼ିଗଲା, ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ଚଢ଼ି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଭୟରେ, ମୁଁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲି ଏବଂ ମୋ ପିଠିରେ ପଡ଼ିଗଲି, ଯାହା ଫଳରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଲା।”
କରିସ୍ମା ମୁମ୍ବାଇର ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚର୍ଚ୍ଚଗେଟ୍ ଯାଉଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଡେଇଁ ପଡିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ପିଠିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏପରି କାହିଁକି କଲେ ତାହା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନିଜେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଓହ୍ଲାଇବା ସମୟରେ ସେ ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧିଥିଲେ।
ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋର ପିଠିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଲିଯାଇଛି, ଏବଂ ମୋ ଶରୀରରେ ଅନେକ କ୍ଷତଚିହ୍ନ ଅଛି। ମୁଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ଆଘାତ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ MRI କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଅବଜରଭେସନରେ ରଖାଯାଇଛି। ଗତକାଲିଠାରୁ ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୟାକରି ମୋର ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲପାଇବା ପଠାନ୍ତୁ। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ।
କରିସ୍ମାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଶେୟାର କରି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଫଟୋରେ, କରିସ୍ମାଙ୍କ ଆଖି ବନ୍ଦ ଅଛି । ବନ୍ଧୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହା ଘଟିଲା ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ। ମୋ ବନ୍ଧୁ ଟ୍ରେନରୁ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ତା’ର କିଛି ମନେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ଏଠାକୁ ଆଣିଲୁ। ଡାକ୍ତରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି।