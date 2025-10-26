ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଜିଗ୍ରି ଦୋସ୍ତ ହେବେ IPLର ହେଡ୍ କୋଚ୍, KKR କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ଘୋଷଣା
KKRର ନୂଆ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ହେବେ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସମସ୍ତ ଦଳ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗର ଆଗାମୀ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି।
ତିନିଥର IPL ଚାମ୍ପିଅନ୍ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ, କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ସେମାନଙ୍କର ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପଣ୍ଡିତଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଏବେ KKRର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ଏହି ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି KKRର ହେଡ୍ କୋଚ୍:
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ IPL ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଅଭିଷେକ ନାୟାରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।
ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ନାୟାରଙ୍କୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଘୋଷଣା ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନାୟାର ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଜଣେ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ଅଭିଷେକ ନାୟାର ଆଗାମୀ ସିଜିନରେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ, ଯିଏ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ପୂର୍ବତନ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ବ୍ରେଣ୍ଡନ ମ୍ୟାକକୁଲମଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଥିଲେ।
ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ତିନୋଟି ସିଜିନ ପାଇଁ KKR ର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ KKR ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ପରାସ୍ତ କରି ତୃତୀୟ IPL ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା। ସେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଛଅଟି ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ।
KKR ର ଅଂଶ ଥିଲେ ନାୟାର:
ନାୟାର ୨୦୨୪ ମସିହାରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିବା କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ର ଅଂଶ ଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ସିଜନ ପାଇଁ ସହାୟକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ସେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସହାୟକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ KKR ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ ୧୦ ମାସରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେ KKR ଦଳକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ।