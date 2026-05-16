ରାଜ୍ୟରେ ସୁଧୁରିବ ତେଲ ସଙ୍କଟ: ରବିବାର ବି ଖୋଲା ରହିବ ଡିପୋ, କଳାବଜାରୀ କଲେ ମିଳିବନି ନିସ୍ତାର!
ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥିତି ସ୍ବାଭାବିକ ହେବା ନେଇ ଉତ୍କଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଡିଲର ସଂଘର ସୂଚନା; ତେଲ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି, ଆତଙ୍କିତ ନହେବାକୁ IOCL ର ଅନୁରୋଧ।
ଭୁବନେଶ୍ବର : ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ସଂଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବାଭାବିକ ହେବ ବୋଲି ଉତ୍କଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଡିଲର ସଂଘ ସଂପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ଲାଠ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ଏବଂ ସ୍ଥିତିରେ ଦ୍ରୁତ ସୁଧାର ପାଇଁ ଚଳିତ ରବିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ତୈଳ ଡିପୋଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି।
ରାଜ୍ୟରେ ତେଲ ସଙ୍କଟର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଯୋଗାଣ ବାବଦରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ମହଜୁଦ ରହିଛି ବୋଲି ଆଇଓସିଏଲ୍ (IOCL) ସିଜିଏମ୍ କମଲ ସିଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ୨ ଦିନ ହେବ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ଲୋକେ ଅତ୍ୟଧିକ ତେଲ କିଣିବା ଯୋଗୁଁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସାମୟିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ଯାହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଷ୍ଟକ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ।
ଟାଙ୍କିଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସ୍ଥିତି:
ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସକାଳ ୬ଟାରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହୁଛି। ଯଦି କୌଣସି ଟାଙ୍କିରେ ଧାଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ୧-୨ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଭିଡ଼ ନଜମାଇ ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଟାଙ୍କିକୁ ଯିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ମୋଟ୍ ୨୮୦୦ ଟାଙ୍କି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୮୦ଟି ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପମ୍ପରେ ତେଲ ନାହିଁ, ସେଠାକୁ ତୁରନ୍ତ ତେଲ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି।
କଳାବଜାରୀ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ:
ଶୁକ୍ରବାର ଭଳି ଆତଙ୍କଜନକ ସ୍ଥିତି ଆଜି ନାହିଁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ସ୍ପେସାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସିଲ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଉତ୍କଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଡିଲର ଆସୋସିଏସନ୍ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ଲାଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗୁଜବ ଯୋଗୁଁ ଅହେତୁକ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ତେବେ ଡିଲର ସଂଘ ଓ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଡିଲରମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ତାଗିଦ କରାଯାଇଛି ଯେ, କେଉଁଠି ବି କଳାବଜାରୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବନାହିଁ। ଅସାଧୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।