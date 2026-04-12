ତେଲ ଦରରେ ନିଆଁ ! ପୁଣି ୧୦୦ ଡଲାର ଟପିପାରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ

By Priyanka Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା! ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ଲାମାବାଦରେ ଚାଲିଥିବା ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି।

୧୦୦ ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ ତେଲ ଦର: ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଇନ୍ଧନ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ବାର୍ତ୍ତା ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଫଳରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୧୦୦ ଡଲାର ପାର କରିଯିବା ଏକପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

ଭାରତୀୟ ବଜାର ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ: ଭାରତ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଆମଦାନୀ ତୈଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।

ତେଲ ଦର ବଢିଲେ:

ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି: ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିବା ଯୋଗୁଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷର ଦାମ୍ ବଢିପାରେ।

ସେୟାର ବଜାର: ବିଶେଷ କରି ପେଣ୍ଟ, ବିମାନ ସେବା (Aviation) ଓ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ସେୟାରରେ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।

ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ: ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।

ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ: ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବଜାରରେ ଅନେକ ଉଥାନ-ପତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହ ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ବଡ଼ ସମାଧାନ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାରରେ ଏହି ଅସ୍ଥିରତା ଜାରି ରହିବ।

