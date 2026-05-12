ହୋର୍ମୁଜରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଧଡ଼ାଧଡ଼ ଆସୁଛି ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର; କାହିଁକି ଇସଲାମାବାଦ ଉପରେ ଏତେ ମେହେରବାନ ହେଲା ଇରାନ?
କତାର ସରକାରଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ LNG ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସର ପ୍ରବଳ ଅଭାବ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି।
Pakistan Energy Crisis : ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ପୁଣିଥରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅସ୍ଥିରତା କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସର ପ୍ରବଳ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଇରାନର ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏହି ସମୟରେ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସର ଭୟଙ୍କର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ କତାରରୁ ଗ୍ୟାସ ଭର୍ତ୍ତି ଏକ କାର୍ଗୋ ଜାହାଜ ପାକିସ୍ତାନ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଛି। ଇରାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ନିକଟରେ ଏକ କାର୍ଗୋ ଜାହାଜ ପାକିସ୍ତାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଏକ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ କତାରର ଦ୍ୱିତୀୟ LNG (ତରଳୀକୃତ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ) ଟ୍ୟାଙ୍କର ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଉଛି।
ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲା ଇରାନ
ଲଣ୍ଡନ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଗ୍ରୁପ୍ (LSEG) ର ସିପିଂ ଡାଟା ଅନୁଯାୟୀ, ୧,୭୪,୦୦୦ କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ୟାଙ୍କର ‘ମିହଜେମ’ ରାସ ଲାଫାନ୍ ବନ୍ଦରରୁ ବାହାରି ପାକିସ୍ତାନର କାସିମ ବନ୍ଦର ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ରଏଟର୍ସର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମଙ୍ଗଳବାର (୧୨ ମଇ ୨୦୨୬) ଦିନ ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କର କରାଚିରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶନିବାର (୯ ମଇ ୨୦୨୬) ଦିନ ଇରାନ ପାକିସ୍ତାନର LNG ଟ୍ୟାଙ୍କର ‘ଅଲ୍ ଖରାଇତିୟାତ୍’କୁ ହୋର୍ମୁଜ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଜାହାଜଟି ରବିବାର (୧୦ ମଇ ୨୦୨୬) ଦିନ ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା।
କାହିଁକି ଇସଲାମାବାଦ ଉପରେ ଏତେ ମେହେରବାନ ହେଲା ଇରାନ?
ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ରଏଟର୍ସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ, କତାର ସରକାରଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ LNG ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। କତାର ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଇରାନ ଏହି ଗ୍ୟାସ ପରିବହନକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କତାରରୁ ଆଉ ଦୁଇଟି ଟ୍ୟାଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଅନ୍ୟ ଏକ ସୂତ୍ର ମଇ ୯ ତାରିଖରେ ରଏଟର୍ସକୁ କହିଛି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ଜରୁରୀ ଗ୍ୟାସ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଏକ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ LNG ଟ୍ୟାଙ୍କର ପଠାଇବା ପାଇଁ ଇରାନ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। କତାର ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନର ମୁଖ୍ୟ LNG ଯୋଗାଣକାରୀ ଦେଶ। କତାର ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ LNG ରପ୍ତାନିକାରୀ ଏବଂ ଏହାର ଯୋଗାଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ଭଳି ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ହୋଇଥାଏ।