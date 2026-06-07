ଆମେରିକାରେ ଭେଣ୍ଡି ପାଲଟିଲା ‘ପ୍ରିମିୟମ୍ ସ୍ନାକ୍ସ’! ୮୫ ଗ୍ରାମ ପ୍ୟାକେଟ୍‌ର ଦାମ୍ ୬୦୦ ଟଙ୍କା, ଭିଡିଓ ଦେଖି ତାଜୁବ୍ ହେଲେ ଭାରତୀୟ

ଆମେରିକାରେ ଭେଣ୍ଡି ପାଲଟିଲା ‘ପ୍ରିମିୟମ୍ ସ୍ନାକ୍ସ’! ୮୫ ଗ୍ରାମ ପ୍ୟାକେଟ୍‌ର ଦାମ୍ ୬୦୦ ଟଙ୍କା

By Jyotirmayee Das

Lady’s Finger Price: ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଷେଇ ଘରେ ଭେଣ୍ଡି ଏମିତି ଏକ ପରିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହର ସହ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିଥାଉ। ଘରେ ତିଆରି ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ହେଉ କିମ୍ବା କୁରୁକୁରିଆ ଭେଣ୍ଡିର ସ୍ୱାଦ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି, ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ପରିବା ଭାବି କିଲୋ କିଲୋ ହିସାବରେ କିଣୁଛୁ, ତାହା ଆମେରିକା ଯାଇ ଏକ ‘ପ୍ରିମିୟମ୍ ସ୍ନାକ୍ସ’ର ମାନ୍ୟତା ପାଇଯିବ? ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏମିତି ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ଭାରତୀୟ ନେଟିଜେନ୍ସଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି।

୬୦୦ ଟଙ୍କାର ଏକ ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ୍

ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ଆଶିଷ ଆହୁଜା ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସେଠାକାର ଏକ ସୁପରମାର୍କେଟ୍‌ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଷ୍ଟୋର୍‌ର ସ୍ନାକ୍ସ ସେକ୍ସନରେ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନଜର ଫ୍ରାଇଡ୍ ଭେଣ୍ଡି (Okra Chips) ର ଏକ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ୟାକେଟ୍‌କୁ ଦେଖି ଆଶିଷଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଖିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ନାଗା ଓ କୁକି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ୨୦ ନିଖୋଜ;…

ଏହି ୩ଟି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ କେହି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ…

ଆଶିଷ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ମାତ୍ର ୮୫ ଗ୍ରାମର ଏହି ଫ୍ରାଇଡ୍ ଭେଣ୍ଡି ପ୍ୟାକେଟ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ ୬.୫୦ ଡଲାର, ଯାହା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ ୬୦୦ ଟଙ୍କା ସହ ସମାନ। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରତି କିଲୋ ହିସାବରେ ହିସାବ କରିବା, ତେବେ ଏହି ଆକଳନ ଚମକାଇ ଦେଲା ଭଳି। ଏହା ପ୍ରାୟ ୭,୨୫୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋ ହେବ।

ଆଶିଷ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେହି ଷ୍ଟୋର୍‌ରେ ନାମୀଦାମୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ‘ଲେଜ୍’ର ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଟ୍ ମାତ୍ର ୨.୫୦ ଡଲାରରେ ମିଳୁଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ନାକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ୨ ରୁ ୪ ଡଲାର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ଏହି ହିସାବରେ ଭେଣ୍ଡିର ଏହି ହେଲ୍‌ଦି ସ୍ନାକ୍ସ ସଂସ୍କରଣ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ତୁଳନାରେ କେତେ ଗୁଣା ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ବିକ୍ରି ହେଉଛି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା କ୍ଷଣି ଭାରତୀୟ ୟୁଜର୍ସମାନେ ମଜାଦାର କମେଣ୍ଟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ଆମ ଏଠି ଭେଣ୍ଡି ୫୦ ଟଙ୍କା କିଲୋ ମିଳୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ତେବେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ବସ୍ତାରେ ପଠାଇ ଦେଉଛି।’

ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୟୁଜର କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମ ଘରେ ତ ଭେଣ୍ଡି ଏତେ ଅଧିକ ରୋଷେଇ ହୁଏ ଯେ ବଳକା ପରିବା ଘରକାମ କରୁଥିବା ଲୋକେ ନେଇଯାଆନ୍ତି।’ ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ଭାଇ, ଏବେ ତ ଭାରତରୁ ଭେଣ୍ଡି ରପ୍ତାନି (Export) କରିବା ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଉଚିତ।’

You might also like More from author
More Stories

ନାଗା ଓ କୁକି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ୨୦ ନିଖୋଜ;…

ଏହି ୩ଟି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ କେହି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ…

ଘରୁ ବାହାରିଲା ସୁନାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ବତୀ ଓ…

ଇରାନ ସହ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଏମିତି…

1 of 29,083