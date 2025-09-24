ଦଶହରାରେ ଧମାକା ଅଫର: ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ମାତ୍ର 50 ହଜାରରେ, Honda Activa ଏବଂ Jupiter ମଧ୍ୟ ହେଲା ଶସ୍ତା
ଦଶହରାରେ ଧମାକା ଅଫର । ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ମାତ୍ର 50 ହଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ । Honda Activa ଏବଂ Jupiter ମଧ୍ୟ ହେଲା ଶସ୍ତା ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାର୍ବଣ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ, Ola Electric ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, କମ୍ପାନୀ ଏହାର ନୂତନ ଅଭିଯାନ, “Ola Celebrates India” ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ, କିଛି Ola ସ୍କୁଟର ଏବଂ ମୋଟରସାଇକେଲ ₹49,999 ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟରେ ମାତ୍ର ନଅ ଦିନ ପାଇଁ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହି ଅଫର 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, 2025 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ।
ଲିମିଟେଡ ୟୁନିଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ପାଆନ୍ତୁ ଅଫର
କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ଅଫର ଅଧୀନରେ ପ୍ରତିଦିନ କେବଳ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ୟୁନିଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହି ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡିକ ପ୍ରଥମ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ପାଆନ୍ତୁ ଆଧାରରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଟାଇମ-ସ୍ଲଟ୍ସ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଓଲା କହିଛି ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ରିହାତି ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ପରିବାରକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ଆଣିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ଓଲାର ନୂତନ ଲଞ୍ଚ ଏବଂ ଯୋଜନା
ଏହି ଅଫର ଓଲାର ସାମ୍ପ୍ରତିକ Sankalp କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଆସିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, କମ୍ପାନୀ S1 Pro+ (5.2 kWh) ଏବଂ Roadster X+ (9.1 kWh) ସମେତ ନୂତନ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି, ଯାହାର ଡେଲିଭରି ଏହି ନବରାତ୍ରିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ସହିତ, କମ୍ପାନୀ ଏକ ନୂତନ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସ୍କୁଟର, S1 Pro Sport ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ₹149,999 ଅଟେ, ଯାହାର ଡେଲିଭରି ଜାନୁଆରୀ 2026 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ହୋଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭା ଏବଂ ଟିଭିଏସ୍ ଜୁପିଟର ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ହୋଇଛି
ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ସହିତ, ପେଟ୍ରୋଲ ସ୍କୁଟରର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ହୋଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭା ୧୧୦ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ₹୭୪,୭୧୩ ହୋଇଛି, ଯାହା ₹୮୧,୦୪୫ ରୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗ୍ରାହକମାନେ ₹୬,୩୩୨ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ, ଟିଭିଏସ୍ ଜୁପିଟରର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ₹୭୪,୬୦୦ ହୋଇଛି, ଯାହା ₹୮୧,୨୧୧ ରୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଜୁଲାଇରେ ୧.୨୪ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ୟୁନିଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଏହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସ୍କୁଟର କରିଥିଲା।