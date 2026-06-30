ଆଜି ରାତିରୁ କାମ କରିବ ନାହିଁ ପୁରୁଣା ଆଧାର ଆପ, ତୁରନ୍ତ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ଆପ୍; ଜାଣନ୍ତୁ ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ନିୟମ
UIDAI ୩୦ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ରୁ ପୁରୁଣା mAadhaar ଆପ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହାର ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ Aadhaar App ଆସିଛି। ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ଆପ୍ରେ କିପରି ରଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ?
mAadhaar App : ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ରଖିବା ପାଇଁ mAadhaar ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାରତୀୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରାଧିକରଣ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ୩୦ ଜୁନ ୨୦୨୬ ରୁ ପୁରୁଣା mAadhaar ଆପ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏବେ ସରକାର ଏହା ବଦଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଏବଂ ହାଇଟେକ୍ Aadhaar App ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ନୂଆ ଆପ୍ରେ କଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଏବଂ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ?
କଣ ପୁରୁଣା ଡାଟା ନୂଆ ଆପ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାକୁ ହେବ?
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଧାର କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ- “କଣ ପୁରୁଣା ଆପ୍ର ଡାଟା ନୂଆ ଆପ୍ରେ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ?”
ଉତ୍ତର ହେଉଛି- ନାଁ! UIDAI ଅନୁଯାୟୀ, ପୁରୁଣା mAadhaar ଆପ୍ ଏବଂ ନୂଆ Aadhaar ଆପ୍ ପରସ୍ପର ସହ ଜଡ଼ିତ ନୁହଁନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ଡାଟା ନୂଆ ଆପ୍କୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ହେବ? ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଅଫିସିଆଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ (Google Play Store କିମ୍ବା Apple App Store) ରୁ ନୂଆ Aadhaar App ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ଆପ୍ରେ ନିଜର ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଜରିଆରେ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସଫଳତାର ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବା ପରେ, ଆପଣ ପୁରୁଣା mAadhaar ଆପ୍କୁ ନିଜ ଫୋନରୁ ଅନଇନଷ୍ଟଲ କରିପାରିବେ।
“ୱାନ ଫ୍ୟାମିଲି – ୱାନ ଆପ୍”: ଗୋଟିଏ ଫୋନରେ ୫ଟି ଆଧାର କାର୍ଡ
ନୂଆ ଆପ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହାର “One Family – One App” କନସେପ୍ଟ । ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାରର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫୋନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଏକାକୀ ନିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ପରିବାରର ସର୍ବାଧିକ ୫ଟି ଆଧାର ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିପାରିବେ।
ନୂଆ Aadhaar App ର ୫ଟି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଫିଚର୍ସ
ଏହି ନୂଆ ଆପ୍ ପୁରୁଣା ତୁଳନାରେ ଅନେକ ଦ୍ରୁତ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ DPDP (ଡିଜିଟାଲ୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଡାଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ) ଆକ୍ଟର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ‘ପ୍ରାଇଭେସି-ଫର୍ଷ୍ଟ’ ଡିଜାଇନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଫିଚର୍ସଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି:
ଘରେ ବସି ବଦଳାନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଠିକଣା: ଏବେ ଆପଣ କେବଳ ନିଜର ଠିକଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଏହି ଆପ୍ ଜରିଆରେ ସହଜରେ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ।
ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଲକ୍/ଅନଲକିଂ: ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିହ୍ନ କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାତ୍ର ଏକ କ୍ଲିକରେ ଏହାକୁ ଲକ୍ କିମ୍ବା ଅନଲକ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜାଲିଆତିର ସୁଯୋଗ ଶେଷ ହୋଇଯିବ।
ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ରେଡେନ୍ସିଆଲ୍ ସେୟାରିଂ: ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ହୋଟେଲ୍ ଚେକ୍-ଇନ୍ କିମ୍ବା ସିନେମା ହଲ୍ ପାଇଁ ଆଧାର ସେୟାର୍ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ନୂଆ ଆପ୍ ଏକ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ଡ QR କୋଡ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସାମ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ବରଂ କେବଳ ସେତିକି ହିଁ ସୂଚନା (ଯେପରିକି କେବଳ ବୟସ କିମ୍ବା ନାମ) ମିଳିବ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ।
ଫେସ୍ ଭେରିଫିକେସନ: ଏବେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେହେରା ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିପାରିବେ।
ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି: ଆପଣ ଆପ୍ରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଭେରିଫାଇ କରାଯାଇଛି।
ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ତୁରନ୍ତ କାମରେ ଆସିବ ନୂଆ ଆପ
UIDAI ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଡିଜିଟାଲ୍ ଆଧାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକ ବୈଧ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ (ପରିଚୟ ପତ୍ର) ଅଟେ। ଆପଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ:
ହୋଟେଲ୍ ଚେକ୍-ଇନ୍ ସମୟରେ ଅଫଲାଇନ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ (OVSE) ପାଇଁ।
ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ସମୟରେ ବୟସ ଯାଞ୍ଚ (ଭେରିଫିକେସନ୍) ପାଇଁ।
ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ଭିଜିଟର୍ସ (ଦର୍ଶକ) ଏବଂ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟସମାନଙ୍କ ଆଡମିଶନ ପାଇଁ।
ଗିଗ୍ ୱର୍କର୍ସ (ଯେପରିକି ଡେଲିଭରି ବୟ, ସର୍ଭିସ ପାର୍ଟନର) ମାନଙ୍କ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ।
ତେବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? ଆଜି ହିଁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଆପ୍ ହଟାଇ ନୂଆ ସୁରକ୍ଷିତ Aadhaar App ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ!