ଝିଅ ସହ କଥା ହେବା କଣ ପାପ…ନାବାଳିକାକୁ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ କରିବାରୁ 52ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ

ନାବାଳିକାକୁ ମେସେଜ କରିବାରୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୁମ ପିଟିଲେ ।

By Ankita

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେରଳର ରାଜଧାନୀ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମରେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ମେସେଜ୍ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚାରି ଜଣ ଲୋକ ଜଣେ 52 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ଅନେକ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।

ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣାଟି ଶନିବାର ତିରୁଭଲ୍ଲମର ଜୁଝାମୁକ୍କୁର ଏକ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଘଟିଥିଲା। ପୀଡିତ ରହିମ (52) ଜଣେ 17 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ଜାଣିଥିଲେ । ଉଭୟେ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଲବ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ କଥା ହେଉଥିଲେ ।

ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଦେଖିଥିଲେ- ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନାବାଳିକାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମନୋଜ ତାଙ୍କୁ ରହିମଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ । ମନୋଜ ତା’ପରେ ନାବାଳିକାର ଫୋନରୁ ଏକ ମେସେଜ୍ ପଠାଇ ଶନିବାର ଦିନ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ରହିମଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ କହିଥିଲେ, ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି । ରହିମ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମନୋଜ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ – ମନୁ, ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଅଜିତ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ୟେମେନର ରାଜଧାନୀ ଉପରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କଲା…

ଆଉ ଭୂମିରେ ନୁହେଁ ଏବେ ମହାକାଶରେ ମହାଯୁଦ୍ଧ! ଏ…

ସ୍କୁଟି ଏବଂ ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗ ଛଡ଼ାଇନେଲେ- ଆକ୍ରମଣରେ ରହିମର ଡାହାଣ ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଏବଂ କାନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଏଫଆଇଆର ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ରହିମର ସ୍କୁଟି ଏବଂ ୨୯,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ରହିମଙ୍କୁ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା।

 

You might also like More from author
More Stories

ୟେମେନର ରାଜଧାନୀ ଉପରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କଲା…

ଆଉ ଭୂମିରେ ନୁହେଁ ଏବେ ମହାକାଶରେ ମହାଯୁଦ୍ଧ! ଏ…

ଅଳଙ୍କାର ବଜାର ଥରହର…ସୁନା ଏବଂ ରୂପା…

କିଙ୍ଗ କୋହଲିଙ୍କଠୁ ବ୍ୟାଟ ମାଗି ମାଗି ରିଙ୍କୁ…

1 of 27,059