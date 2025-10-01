ବାହାଘରର ଗୋଟିଏ ରାତି ପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ 75 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ, ଶବ ଦେଖି କାନ୍ଦିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ, ରାତିରେ ହୋଇଥିଲା ବାହାଘର ଆଉ ସକାଳୁ…
ଏ କ'ଣ ହେଲା ବିବାହର ଦିନକ ପରେ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ୟୁପିର ଯୌନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା କୁଛମୁଛ ଗାଁରେ ଜଣେ ୭୫ ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ବିବାହର ଦିନକ ପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି।ଏଘଟଣା ପୂରା ଗାଁରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୃରାମ, ବୟସ ପ୍ରାୟ ୭୫ । ସଙ୍ଗୃରାମ ପ୍ରଥମ ମତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନେକ ଥର ବିବାହ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘର ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ମନା କରୁଥିଲେ । ମାତ୍ର ପତ୍ନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ ।
ସଙ୍ଗୃରାମ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଅବମାନନା କରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୯ ତାରିଖ ଦିନ ଜଲାଲପୁରର ଜଣେ ୩୫ ବର୍ଷୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ।
ଦୁହେଁ କୋର୍ଟରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରେ ମନ୍ଦିରରେ ରୀତିନୀତି ସହିତ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ବିବାହର ଗୋଟିଏ ରାତି ପରେ ହିଁ ସଙ୍ଗୃରାମଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
ଅନ୍ୟପଟେ ୩୫ ବର୍ଷୀୟ ମାନଭାବତୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ରୁପେ ଠିକ ଥିଲା ମାତ୍ର ସକାଳୁ ଏପରି ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚକିତ କରିଦେଇଛି ।
ହଠାତ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ, ବରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିଗଲା। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏବେ ପୂରା ଗାଁରେ ଏନେଇ ଅନେକ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । କିଏ ଏହାକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କହୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ଭାଗ୍ୟର ଖେଳ କହୁଛି ।
ଏହି ସମୟରେ, ସଙ୍ଗୃରାମଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଭଣଜା ଆସିବା ପରେ ଶବଦାହ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।