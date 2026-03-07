ସାବଧାନ୍! ଫୋନରେ ଏହି ସଙ୍କେତ ଦେଖିଲେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ; କେବେ ବି ଫାଟିପାରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍…

ଫୋନ ଫାଟିବା ଆଗରୁ ଦେଖାଯାଏ ଏହି ସଙ୍କେତ !

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ପୁରୁଣା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଅଛି କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏହା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ପୁରୁଣା ଫୋନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଫାଟି ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏଭଳି ଏକ ଖବର ନିକଟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ଯରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରେୱାରୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପୁରୁଣା ଫୋନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ହେରଫେର କରିବା ସମୟରେ ଦୁଇ ଭାଇ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପିଲାର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରା କଟି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଚାରୋଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା।ଯାହାକି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ଯ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ପୁରୁଣା ଫୋନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ କାହିଁକି ବିପଦଜନକ: ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଲିଥିୟମ୍-ଆୟନ୍ (ଲି-ଆୟନ୍) ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯାହା ସମୟ ସହିତ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ସମୟ ବଢିବା ସହିତ, ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲିଯାଏ, ଫଳରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ।

ଲିଥିୟମ୍ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ଯାହା ସାମାନ୍ଯ ଉତ୍ତାପ ପାଇଲେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଫୁଲିଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଟେରୀ ଥିବା ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବିପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି।

ଚର୍ମକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ କି: ପୁରୁଣା ଫୋନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଫୁଲିବା ଦ୍ୱାରା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଲିକ୍ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଚର୍ମକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଲିକ୍ ମଧ୍ୟ ଆଖି ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ।

ପୁରୁଣା ଫୋନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ କାହିଁକି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୁଏ: ବ୍ୟାଟେରୀ ପୁରୁଣା ହେବା ସହିତ, ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଥିବା ସେପାରେଟର ଫିଲ୍ମ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ କିମ୍ବା ଢିଲା ହୋଇଯାଏ, ଯାହାକି ଫୋନରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ପଜିଟିଭ୍ ଏବଂ ନେଗେଟିଭ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ସିଧାସଳଖ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଅଧିକ ଗରମ କରନ୍ତି। ଫଳରେ ବ୍ଯାଟେରୀରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ।

ପୁରୁଣା ଫୋନ କଣ କରିପାରିବେ:  ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ପୁରୁଣା ଫୋନ୍ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଏବେ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ ବଦଳାନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଟେରୀ ପୁରୁଣା ହେବା ସହିତ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ।

ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପକାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ପୁରୁଣା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଦେଇ ତା ବଦଳରେ କିଛି ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ।

