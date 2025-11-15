ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ପାଇଁ ଆଜି ସାରା ଦେଶ ପାଗଳ; କଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି, ଏହି ଖେଳକୁ ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲା ଭାରତର ସର୍ବ ପୁରାତନ କ୍ଲବ୍….

ବ୍ରିଟିଶରଙ୍କ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ ଆଜି ଗଳି ଗଳିରେ ଖେଳାଯାଉଛି, ଏହାକୁ ଭାରତରେ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିଅ କରିବା ପଛରେ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା ଦେଶର ସର୍ବ ପୁରାତନ କ୍ଲବ୍…

ଭାରତରେ କ୍ରିକେଟ୍ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଏହାର ସର୍ବପୁରାତନ କ୍ଲବ୍ ଦୁଇଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।

୧୭୯୨ ମସିହାରେ, କୋଲକାତାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ କଲିକତା କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି କ୍ଲବ୍ ପରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇବ।

୧୮୦୦ ଦଶକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଥିଲା। ତା’ପରେ, ୧୮୭୨ ମସିହାରେ, ଆଉ ଏକ କ୍ଲବ୍ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, କଲିକତା ଫୁଟବଲ୍ କ୍ଲବ୍। ଉଭୟ କ୍ଲବ୍ ନିଜ ନିଜ କ୍ରୀଡା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ।

ତଥାପି, ୧୯୬୫ ମସିହାରେ, ସେମାନେ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇ କଲିକତା କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ ଫୁଟବଲ୍ କ୍ଲବ୍ (CC&FC) ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଆଜି ଏହି ନାମରେ ଏହା ଜଣାଶୁଣା।

ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ସଂଯୋଗ: ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଐତିହାସିକ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଲବ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ୧୮୬୪ ମସିହାରେ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା, ଏହି କ୍ଲବର ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରଥମେ ସେଠାରେ ଖେଳିଥିଲେ। ପରେ, ଏହି ପଡ଼ିଆ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଥିଲା।

ଏହା କାହିଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର: ଏହି କ୍ଲବକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ସକ୍ରିୟ କ୍ରୀଡା କ୍ଲବ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ଏହା ଐତିହାସିକ ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ କ୍ରିକେଟର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଦ ଦେଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କ୍ରିକେଟ, ଫୁଟବଲ୍, ହକି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଖେଳ ଖେଳାଯାଏ।

CC&FC କେବଳ ଇତିହାସ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଧୁନିକ କ୍ରୀଡା ସୁବିଧା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଏକ ସକ୍ରିୟ କ୍ଲବ୍। ଏହା ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିଛି, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ, ଅନେକ ଯୁବ ଖେଳାଳି ଏଠାରେ ତାଲିମ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତି। କ୍ଲବ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ପରମ୍ପରା ଏବଂ କ୍ରୀଡାକୁ ଏକାଠି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯିବା ଉଚିତ।

