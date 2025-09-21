ଜାଣନ୍ତି କି ଭାରତର ୧୦ହଜାର ଓମାନରେ କେତେ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ; ଟଙ୍କା ଏଠି ଭାରି ଶସ୍ତା…
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକର ନିଜସ୍ୱ ମୁଦ୍ରା ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଯେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଯଦି ବାହାର ଦେଶକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠାକାର ପ୍ରଚଳନ ଟଙ୍କା ବା ମୁଦ୍ରା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥାଆନ୍ତି।
ଆରବୀୟ ଉପଦ୍ୱୀପର ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଓମାନ ଏହାର ଐତିହାସିକ ଦୁର୍ଗ, ବିଶାଳ ମରୁଭୂମି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସରକାରୀ ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ଓମାନ ରିଆଲ। ଯେପରି ଭାରତର ମୁଦ୍ରାକୁ ରୁପି କୁହାଯାଏ, ସେହିପରି ଓମାନର ମୁଦ୍ରାକୁ ରିଆଲ କୁହାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ ୫,୦୦୦ ରିଆଲର ମୂଲ୍ୟ କେତେ?
ସୂଚନାମୁତାବକ ଯେପରି ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାକୁ INR ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେହିପରି ଓମାନି ରିଆଲକୁ OMR ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଓମାନୀ ରିଆଲ ଡଲାର ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଗୋଟିଏ ରିଆଲ ୨.୬୦ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ସହିତ ସମାନ।
ଯାତ୍ରୀ, ପରିଦର୍ଶକ ଏବଂ ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥନୀତି କିମ୍ବା ଇତିହାସରେ ଆଗ୍ରହୀ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ଓମାନି ରିଆଲକୁ ଓମାନର ସରକାରୀ ମୁଦ୍ରା ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ନିବେଶ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପସନ୍ଦ ଯୋଗ୍ୟ ବିକଳ୍ପ।
୧୯୭୦ ପୂର୍ବରୁ ଓମାନରେ ମାରିଆ ଥେରେସା ଥେଲର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ୧୯୭୦ ମସିହାରେ ସଇଦ ରିଆଲ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ୧୯୭୨ ମସିହାରେ ଓମାନି ରିଆଲ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ହୋଇଥିଲା।
ଓମାନର ମୁଦ୍ରାରେ ୧୦୦ ବାଇସ୍, ୨୦୦ ବାଇସ୍, ୧/୨ ରିୟାଲ୍, ୧ ରିୟାଲ୍,୫ ରିୟାଲ୍, ୧୦ରିୟାଲ୍, ୨୦ ରିୟାଲ୍ ଏବଂ ୫୦ ରିୟାଲ୍ ନୋଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |
ଗୋଟିଏ ଓମାନି ରିଆଲ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ସହିତ ୨.୬୦୦୮ USD ସହ ସମାନ । ଓମାନର ମୁଦ୍ରାରେ ୫ ବାଇସ, ୧୦ ବାଇସ, ୨୫ ବାଇସ, ୫୦ ବାଇସ, ୧୦୦ ବାଇସ, ୧/୪ ରିଆଲ ଏବଂ୧/୨ରିଆଲର ମୁଦ୍ରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଠି ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ୧୦ହଜାର ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ ୪୩.୭୦୪ ଓମାନି ଟଙ୍କା ସହିତ ସମାନ।