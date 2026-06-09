ଆରବ ସାଗର ଗଭୀର ପାଣି ତଳେ ଓମାନରୁ ଗୁଜରାଟକୁ ବିଛାଯିବ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍
ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି; ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ ୪୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏହି ପାଇପଲାଇନ କାମ ସରିଗଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରିବ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଓମାନରୁ ଭାରତର ଗୁଜରାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଛାଯିବ ପାଇପ୍ ଲାଇନ। ଏହି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରିବ। ଆରବ ସାଗରରେ ପ୍ରାୟ ୨,୦୦୦ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଏହି ଗ୍ୟାସ ପାଇପଲାଇନ ବିଛା ଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ଗତ ତିନି ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଅନେକ ଥର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ, ବୈଷୟିକ ବାଧା ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଘରୋଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏସ୍ଏଜିଇ ଦ୍ୱାରା ମାର୍ଗ ଓ ଏହାର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ତଳ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସହିତ ବୈଷୟିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅଧ୍ୟନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନୂଆ ଗତି ମିଳିଛି।
କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ?
ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି; ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ ୪୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏହି ପାଇପଲାଇନ କାମ ସରିଗଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଏହି ପାଇପଲାଇନ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଯାଏ, ତାହାହେଲେ ଖାଡ଼ି ଦେଶ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସିଧାସଳଖ ଶକ୍ତି କରିଡର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?
ଭାରତ ଆମଦାନୀ କରୁଥିବା ଶକ୍ତି ଉପରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଦେଶ ନିଜର ଅଧିକାଂଶ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ, ବିଶେଷ କରି ଏନ୍ଏନ୍ଜିର ବିଦେଶୀ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଏହି ଆମଦାନୀର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଖାଡ଼ି ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆସିଥାଏ। ଯାହା ହର୍ମୁଜ ଦେଇ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଯଦି ଏହି ମାର୍ଗରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାହାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି।
ଏହି ପାଇପଲାଇନ କିପରି ଦେଖାଯିବ?
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଆରବ ସାଗରରେ ବିସ୍ତୃତ ପାଣି ତଳର ଏକ ନେଟୱର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଓମାନକୁ ସିଧାସଳଖ ଗୁଜରାଟ ସହ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଆରବ ସାଗରର ଗଭୀରତା। ମାର୍ଗର କିଛି ଅଂଶ ସମୁଦ୍ର ତଳରୁ ୩,୦୦୦ ମିଟରରୁ ଅଧିକ ତଳେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯାହା ଏପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ସାମୁଦ୍ରିକ ପାଇପଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସମାଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ।
ଗ୍ୟାସ ଆସିବାରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ?
ଏହି ପାଇପଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଗାଣ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ପରିବହନ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବତଃ ଭାରତକୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ଉତ୍ସରେ ବିବିଧତା ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଓମାନକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥିର ରପ୍ତାନି ବଜାର ମିଳିବ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ, ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ୨ରୁ ୨.୨୫ ଡଲାର ପ୍ରତି ଏମ୍ଏମ୍ବିଟିୟୁ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନିର୍ମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ଗ୍ୟାସ ଦର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।