ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ଲାଷ୍ଟରେ NIAର ବଡ଼ ଆକ୍ସନ, ନିହତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଉମରର ସାଙ୍ଗ ଅମିର ରସିଦ ଗିରଫ, ଯାହା ନାଁରେ ଥିଲା i-20 କାର
ଦିଲ୍ଲୀ କାର୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆଉ ଜଣକୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ସମ୍ମୁଖରେ ହୋଇଥିବା କାର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା (NIA) ଉମରର ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗୀ ଅମିର ରସିଦ ଅଲିକୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗିରଫ କରିଛି।
NIAର ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ବ୍ୟବହୃତ i-20 କାର ଅମିର ରସିଦଙ୍କ ନାମରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଏଜେନ୍ସି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅମିରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଅମିର ଏକ କାର କିଣି ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଥିଲେ।
ପୂର୍ବରୁ ଫରେନସିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା ଯେ ମୃତ ଡ୍ରାଇଭର ଉମର ଉନ୍ ନବି ପୁଲୱାମାର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଅଲ୍-ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସହାୟକ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ।
କେଉଁଠି ରହୁଥିଲା ଅମିର:
ଅମିର ରସିଦ କାଶ୍ମୀରର ପାମ୍ପୋରର ସାମ୍ବୁରାର ବାସିନ୍ଦା। ସେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀ ଉମର ଉନ୍ ନବିଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ।
ଅମିର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ କାର କିଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପରେ ଏକ IED ଭର୍ତ୍ତି i-20 ଦ୍ୱାରା ଉଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
NIA ପାଖରେ ଆଉ କଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି:
ଏନଆଇଏ ଓମାରର ଆଉ ଏକ କାରକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ଏଥିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷପତ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।
ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଯେଉଁଥିରେ ୧୩ ଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ଏବଂ ୨୫ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଗଭୀର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି।
NIA ୭୩ ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛି:
ଏହି ସମୟରେ, NIA ଏହି ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୭୩ ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଇଛି। ଆହତମାନଙ୍କ ବୟାନ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛି।
NIA ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, J&K ପୋଲିସ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ-ଏଜେନ୍ସି ସମନ୍ୱୟ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଏକ ବଡ଼ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଠାବ କରିବା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଚଢାଉ କରୁଛି।
ଏହି ମାମଲାରେ ଅନେକ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ସଂଯୋଗ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି।
ନଭେମ୍ବର ୧୦ରେ ହୋଇଥିଲା ବିସ୍ଫୋରଣ:
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଗାଡ଼ିଟି ଏକ i20 ଥିଲା।
ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସରକାର ଏହାକୁ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାପିଥିବା “ଧଳା ଆତଙ୍କୀ” ଗୋଷ୍ଠୀର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛନ୍ତି।