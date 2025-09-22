GST Cut: କ୍ଷୀର, ଦହି, ଘିଅ, ପନିର, ବଟର, ସବୁ ହେଲା ଶସ୍ତା; ଜିଏସଟି ହ୍ରାସ ପରେ କମିଲା ଓମ୍ଫେଡ୍ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଉତ୍ପାଦ ଦର
ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ଅବସରରେ କମିଲା ଓମ୍ଫେଡ୍ ଉତ୍ପାଦ ଦର । କ୍ଷୀର, ଦହି, ଘିଅ, ପନିର, ବଟର, ସବୁ ହେଲା ଶସ୍ତା ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ସବ ଋତୁ ଆରମ୍ଭରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟରେ, ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର GST ସଂସ୍କାର ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22, 2025 ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଆଜିଠାରୁ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22, ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନ), ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ, କାର, ଟିଭି, ବାଇକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଶୂନ୍ୟ କିମ୍ବା 0% GST ବର୍ଗରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ରୋଟି, ପରାଠା, ପନିର, ଖାଖରା ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମରେ GST ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। କ୍ଷୀର, ଦହି, ଘିଅ, ପନିର ଏବଂ ବଟର ସବୁ ଶସ୍ତା ହୋଇଯାଇଛି। ଅମୂଲ ଏବଂ ମଦର ଡେରୀ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜିଠୁ ଓମ୍ଫେଡ ଉତ୍ପାଦ ଦର ବି କମିୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଉଭୟ ଦୁଗ୍ଧ କମ୍ପାନୀର କ୍ଷୀର ଏବଂ ଦହିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ରହିଛି।
ବଟର, ଘିଅ, ପନିର, ଆଇସକ୍ରିମ ଏବଂ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ସ୍ନାକ୍ସ ସମେତ 700 ରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛି Amul । ନୂତନ ଦର ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। GST ହାରରେ ସମ୍ପ୍ରତି ହ୍ରାସ ପରେ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି।
ଅମୂଲ ଏବଂ ମଦର ଡେରୀ କ୍ଷୀର କେତେ ଶସ୍ତା ହୋଇଛି?
ନୂତନ GST ହାର ଅନୁଯାୟୀ, UHT (ଅଲ୍ଟ୍ରା ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର) କ୍ଷୀର ଉପରେ GST ଆଜିଠାରୁ 5% ରୁ 0% କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ପନିର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଟିକସ ଲାଗୁ ହେବ। ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ, ବଟର, ଘିଅ, ପନିର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ GST 12% ରୁ 5% କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି।
ଅମୂଲ ତାଜା ଟୋଣ୍ଡ କ୍ଷୀର (୧ ଲିଟର UHT) ₹୭୭ ରୁ ₹୭୫ କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଅମୂଲ ଗୋଲ୍ଡ (୧ ଲିଟର UHT) ₹୮୩ ରୁ ₹୮୦ କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ମଦର ଡେରୀର ୧ ଲିଟର UHT କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ₹୭୭ ରୁ ₹୭୫ କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ୪୫୦ ମିଲି ₹୩୩ ରୁ ₹୩୨ କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି।