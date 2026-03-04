ହୋଲିରେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ କାଳ ଦଶା, ହୋଇଯିବେ କାଙ୍ଗାଳ, ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ
କିପରି କଟିବ ଆଜିର ପବିତ୍ର ଦିନ, ଜାଣନ୍ତୁ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ ୪ ତାରିଖରେ, ସାରା ଦେଶରେ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲିକୁ ବେଶ୍ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଅନୁସାରେ, ଆଜି ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ କାରଣ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି।
ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ, ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯାହା କିଛି ରାଶି ପାଇଁ “ଧନର ବର୍ଷା” ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ମେଷ:
ଆଜି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ଆଣିବ। ଆଜି ଫାଲଗୁନ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ହୋଲି ପାଳନ କରାଯାଉଛି।
ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୧:୪୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଗମନ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋଲିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଜା ନେବେ।
ବୃଷ:
ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମାବେଶର ଦିନ ହେବ। ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସଜାଡ଼ିବା ଏବଂ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମଧୁର କଥା ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଯାଦୁ ପରି କାମ କରିବ।
ମିଥୁନ:
ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାହସ ବୃଦ୍ଧିର ଦିନ ହେବ। ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିବ, ଭାଇଭଉଣୀ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ନିବିଡ଼ କରିବ। ଆଜି, ଆପଣ ହୋଲି ଉତ୍ସବର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।
କର୍କଟ:
ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ମଧୁର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଏକତାର ଦିନ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଘରେ ରହିବେ, ପରିବାରରେ ଏକ ଉତ୍ସବମୁଖର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
ସିଂହ:
ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଦିନ ହେବ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଭରିଦେବ।
ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଦକ୍ଷତା ବହୁତ ସଠିକ୍ ହେବ, ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ।
କନ୍ୟା:
ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ। ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିବ, ଯାହା କିଛି ଅସ୍ୱସ୍ତିକର କାରଣ ହୋଇପାରେ।
କିନ୍ତୁ, ଅପରାହ୍ନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଉତ୍ସବର ପରିବେଶରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ।
ତୁଳା:
ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଲାଭ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ର ଦିନ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଘରେ ଗମନ କରୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋଲି ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ। ଆଜି ଏକ ବହୁ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ।
ବିଛା:
ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଣିବ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାମ ପ୍ରତି ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର କରିଥାଏ।
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତା କିମ୍ବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ପରାମର୍ଶ ପାଇପାରନ୍ତି ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।
ଧନୁ:
ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟ ଆଣିବ। ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଘରେ ରହିବ, ଦୂର ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ଆପଣ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ।
ମକର:
ଆଜି ମକର ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଦିନ। ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କାମରେ କିଛି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ନବମ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହିତ, ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ହଠାତ୍ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ।
କୁମ୍ଭ:
ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ସହଭାଗୀତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆଣିଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଗଭୀର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ମୀନ:
ଆଜି ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ବିଜୟ ଏବଂ ସଫଳତାର ଦିନ। ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ପୁରୁଣା ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି।