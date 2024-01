ଲାଲୁଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ଟୁଇଟ୍ ଉପରେ JDU ନେତା କହିଲେ- ବଡ଼ଙ୍କ କଥାରେ ପିଲା କଥା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଝିଅ ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଟୁଇଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଜେଡିୟୁ ମୁଖପାତ୍ର କେସି ତ୍ୟାଗୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଉପରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପିଲାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଯେମିତି ଆମେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉନାହୁଁ। ନୀତୀଶଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଲାଲୁଙ୍କ ଉପରେ କିମ୍ବା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ନଥିଲା। ପୁଅକୁ ରାଜନୀତିରେ ଆସିବାକୁ ଦେଇନଥିବାରୁ ସେ କରପୂରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ।

ଜାନୁଆରୀ ୨୪ ତାରିଖରେ କର୍ପୂରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଜନ୍ମଶତବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ନୀତୀଶ କୁମାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିବାରବାଦକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ସରକାର କର୍ପୂରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ନୀତୀଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, ‘କରପୁରି ଠାକୁର କେବେ ବି ନିଜ ପରିବାରକୁ ବଢ଼ାଇ ନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। କର୍ପୂରୀ ଠାକୁର ଆଉ ନ ହେବା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାମନାଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଥିଲୁ। କରପୁରୀଜୀଙ୍କଠାରୁ ଶିଖି ଆମେ ମଧ୍ୟ ପରିବାରରେ କାହାକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିନଥିଲୁ । ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟଟିକୁ ବଢ଼ାଇଥାଉ।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ମେଣ୍ଟରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ସେ କିଏ?

VIDEO | “We do not comment on the remarks of kids. What Nitish (Bihar CM Kumar) said was not connected to Rahul or Sonia Gandhi. He was simply praising (late) Karpoori Thakur as he did not encourage his kids to enter politics,” says JD(U) spokesperson K C Tyagi while responding… pic.twitter.com/9osM2sLKNj

— Press Trust of India (@PTI_News) January 25, 2024